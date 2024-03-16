Машины с номерами РФ больше не могут находиться в Финляндии

С сегодняшнего дня на территории Финляндии не могут находиться автомобили с российской регистрацией. Об этом сообщает финская таможня.

В отличие от таких стран, как Латвия и Литва, в Финляндии такие машины не будут конфискованы. При их обнаружении они будут задержаны таможенными органами, владельцу машины необходимо будет заплатить таможенную пошлину и соответствующий налог. После этого автомобиль должен быть вывезен за пределы Евросоюза.

Существуют также исключения. В Финляндии могут остаться автомобили с российскими номерами, принадлежащие студентам, которые учатся в стране, и россиянам, работающим в Финляндии по контракту. Также запрет не касается машин, принадлежащих гражданам ЕС, которые одновременно являются обладателями постоянного вида на жительства в России, или членам их семей.

Въезд автомобилей с российскими номерами в Финляндию был закрыт ещё 15 сентября прошлого года, после разъяснений Еврокомиссии относительно применения санкционного режима. На вывоз из страны находившихся там машин с российскими номерами было дано полгода.

На российско-финляндской границе с ноября прошлого года закрыты все автомобильные пункты пропуска. Решение приняла финляндская сторона из-за наплыва мигрантов из третьих стран, к которому, как утверждают в Хельсинки, причастны российские власти. Запрет действует как минимум до 14 апреля.

Прошлой осенью все граничащие с Россией страны Евросоюза перестали впускать российские машины. Они сослались на разъяснения Еврокомиссии относительно введённого ещё в октябре 2022 года запрета на импорт автомобилей из России. В них говорится, что импортом может считаться и въезд в страны ЕС машин с российскими номерами, даже без целей их продажи.

Окончательное решение о том, как поступать с такими автомобилями, однако, остаётся на усмотрение национальных правительств. Ряд стран ЕС не объявлял о каких-либо ограничениях. В то же время Латвия и Литва приняли решение о возможности конфискации автомобилей с российскими номерами. В Латвии соответствующий закон начал действовать с февраля. В Литве на этой неделе также конфисковали первый автомобиль, нарушивший запрет.