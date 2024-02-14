В Латвии начнут конфисковать машины с российскими номерами с 15 февраля

В четверг, 15 февраля, в Латвии начнут действовать поправки к закону "О дорожном движении", позволяющие конфисковать автомобили с российскими регистрационными номерами. До 14 февраля латвийские владельцы таких машин были обязаны оформить им местную регистрацию или вывезти их с территории страны.

Помимо конфискации транспортных средств с российскими номерами, их владельцы должны будут заплатить штраф в размере от 750 до двух тысяч евро, заявил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис.

Исключение будет сделано для дипломатических машин и для тех, кто едет через Латвию транзитом и будет находиться на её территории не более суток. Транзит через Латвию владелец автомобиля должен задекларировать заранее на официальном сайте.

Как сообщает издание Delfi, конфискованные автомобили могут быть переданы Украине в порядке жеста солидарности.

Поправки к закону "О дорожном движении" в Латвии были приняты в ноябре прошлого года. Ещё ранее, в сентябре, Рига запретила автомобилям с российскими номерами въезд в страну. Прошлой осенью все граничащие с Россией страны Евросоюза перестали впускать российские машины.