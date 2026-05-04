Журналиста Машу Гессен наградили Пулитцеровской премией в номинации "Редакционный комментарий", сообщается на сайте премии.
Как отмечает "Медиазона", Гессен удостоили победы за "яркую серию репортерских очерков о восхождении авторитарных режимов, в которой исторические факты и личный опыт помогают осмыслить актуальные проблемы репрессий, сопричастности и изгнания". Колонки, за которые наградили Гессен, опубликованы на сайте The New York Times.
В колонке под названием "Это чувство потери страны. Я хорошо это знаю" Гессен сравнивает происходящее в США под руководством Дональда Трампа с репрессиями в России.
В 2024 году Гессен заочно приговорили в России к восьми годам лишения свободы по делу о так называемых военных фейках. Поводом для уголовного преследования стало интервью Гессен журналисту Юрию Дудю, в котором речь шла о массовых убийствах во время оккупации украинской Бучи российскими военными.
- Маша Гессен – журналист и писатель, автор в том числе книги о Владимире Путине, штатный автор американского журнала New Yorker. В 2012–2013 годах – директор Русской службы Радио Свобода.
- Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград в США в области литературы, журналистики, музыки и театра.
- В 2024 году премию получил политик Владимир Кара-Мурза за колонки, опубликованные в Washington Post.