Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Машу Гессен наградили Пулитцеровской премией

Маша Гессен, архивное фото
Маша Гессен, архивное фото

Журналиста Машу Гессен наградили Пулитцеровской премией в номинации "Редакционный комментарий", сообщается на сайте премии.

Как отмечает "Медиазона", Гессен удостоили победы за "яркую серию репортерских очерков о восхождении авторитарных режимов, в которой исторические факты и личный опыт помогают осмыслить актуальные проблемы репрессий, сопричастности и изгнания". Колонки, за которые наградили Гессен, опубликованы на сайте The New York Times.

В колонке под названием "Это чувство потери страны. Я хорошо это знаю" Гессен сравнивает происходящее в США под руководством Дональда Трампа с репрессиями в России.

В 2024 году Гессен заочно приговорили в России к восьми годам лишения свободы по делу о так называемых военных фейках. Поводом для уголовного преследования стало интервью Гессен журналисту Юрию Дудю, в котором речь шла о массовых убийствах во время оккупации украинской Бучи российскими военными.

  • Маша Гессен – журналист и писатель, автор в том числе книги о Владимире Путине, штатный автор американского журнала New Yorker. В 2012–2013 годах – директор Русской службы Радио Свобода.
  • Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград в США в области литературы, журналистики, музыки и театра.
  • В 2024 году премию получил политик Владимир Кара-Мурза за колонки, опубликованные в Washington Post.
Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG