Журналиста Машу Гессен наградили Пулитцеровской премией в номинации "Редакционный комментарий", сообщается на сайте премии.

Как отмечает "Медиазона", Гессен удостоили победы за "яркую серию репортерских очерков о восхождении авторитарных режимов, в которой исторические факты и личный опыт помогают осмыслить актуальные проблемы репрессий, сопричастности и изгнания". Колонки, за которые наградили Гессен, опубликованы на сайте The New York Times.

В колонке под названием "Это чувство потери страны. Я хорошо это знаю" Гессен сравнивает происходящее в США под руководством Дональда Трампа с репрессиями в России.

В 2024 году Гессен заочно приговорили в России к восьми годам лишения свободы по делу о так называемых военных фейках. Поводом для уголовного преследования стало интервью Гессен журналисту Юрию Дудю, в котором речь шла о массовых убийствах во время оккупации украинской Бучи российскими военными.