Массированная атака на Киевскую область. Есть погибшие и раненые

В ночь на субботу российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Украине. В Киевской области погибли четыре человека, еще 15 получили ранения – трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава областной администрации Николай Калашник.

По его словам, под обстрел попали четыре района области. "Больше всего повреждений в Обуховском и Броварском районах. Сейчас есть информация о примерно 30 поврежденных объектах", – написал Калашник.

В Вышгородском районе повреждены многоэтажки и складские помещения. В Броварском районе – два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещение ресторана, гаражный кооператив. В Обуховском районе повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения. В Бучанском районе поврежден частный дом.

Издание "Insider.ua" пишет, что целью атаки стали Трипольская ТЭС и подстанция в Наливайковке, которая обеспечивает связь Киева с Ровенской АЭС. Компания ДТЭК сообщает, что в Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. Киевская городская администрация пишет в своем телеграм-канале, что в результате ночного российского обстрела на некоторых участках прекратилось движение троллейбусов.

В сети появились первые сообщения о проблемах со светом в Киеве и Киевской области. Из других регионов Украины тоже приходят сообщения о введении более жестких графиках отключения электричества.

Российский дрон атаковал поезд в Харьковской области, заявил вице-премьер украинского правительства по восстановлению Алексей Кулеба. Беспилотник ударил по пригородному поезду, поврежден тепловоз. Машинист и его помощник получили осколочные ранения, пассажиры не пострадали.

В Сумах под обстрелы попал частный сектор, повреждены частные дома, начался масштабный пожар, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 14 марта Россия использовала для атаки на Украину 430 ударных дронов и 68 ракет различных типов. 58 ракет и 402 дрона были сбиты.

Польские военные сообщили о применении авиации в связи с массированной комбинированной российской атакой против Украины.