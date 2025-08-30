Массированная атака на Запорожье: есть погибший и пострадавшие

В ночь на 30 августа российские войска атаковали Запорожье. По последним данным, один человек погиб, ещё 24 получили ранения — среди них трое детей. Об этом сообщает глава Запорожской областной администрации Иван Фёдоров.

В результате атаки повреждены 14 многоквартирных и более 40 частных домов, они отключены от электро- и газоснабжения.

К утру спасатели ликвидировали пожары в квартирах двух пятиэтажных жилых домов, а также потушили возгорание пяти жилых домов, станции техобслуживания и кафе.

Всего минувшей ночью российские войска выпустили по Украине больше 500 ударных беспилотников и 45 ракет, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксировано попадание пяти ракет и 24 ударных беспилотников на семи локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации", — заявили военные.

