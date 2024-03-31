В Израиле проходят массовые протесты с требованием отставки правительства Беньямина Нетаньяху.

В субботу вечером десятки тысяч людей вышли на демонстрацию, одну из крупнейших после атаки террористической палестинской группировки ХАМАС на юге Израиля 7 октября и начала военной операции против нее в секторе Газа.

Участники протестов, среди которых - родственники захваченных боевиками ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа более чем ста заложников - требуют сделать приоритетом их освобождение.

В воскресенье и ближайшие дни планируются новые массовые манифестации.

Нетаньяху - лидер правой партии "Ликуд" и долгожитель израильской политики - сформировал правительство вместе с ультра-правыми и ортодоксальными религиозными партиями. Критики обвиняют Нетаньяху в том, что он пытается удержаться у власти любой ценой, чтобы избежать судебного преследования по выдвинутым против него коррупционным обвинениям.

Попытки правительства Нетаньяху провести реформу, которая лишила бы судебную систему Израиля независимости, вызвали в прошлом году массовые протесты.

Крайне-правые партии в правительстве Нетаньяху настаивают на самой жесткой линии ведения войны в Газе, при которой освобождение заложников вторично по сравнению с уничтожением ХАМАС (и значительная часть израильского общества согласна с этим). Сторонники Нетаньяху атакуют родственников заложников, участвующих в протестах, называя их предателями - и виртуально, в социальных сетях, и физически, во время демонстраций.

На днях одна из бывших заложниц, подвергшаяся в плену сексуальному насилию, рассказала в интервью, что после освобождения с ней не контактировал ни один из министров. Родственники заложников с двойным гражданством Израиля и США на днях на встрече с Нетаньяху, как утверждается, заявили ему, что администрация Байдена лучше обращается с ними, чем израильское правительство.

Критики обвиняют Нетаньяху в том, что из политических целей он не идет на сделку с ХАМАС об освобождении заложников. Переговоры о сделке ведутся через посредничество некоторых арабских стран и при активном участии США, однако перспективы соглашения остаются неясными. По сведениям Axios, на заседании военного кабинета на этой неделе Нетаньяху отказался дать главам израильских спецслужб больше пространства для компромисса на переговорах для достижения компромисса, заявив о необходимости жесткого подхода.

Нетаньяху всегда представлял себя как политика, который обеспечит Израилю безопасность, однако именно при нем ХАМАС совершил нападение, ставшее самым массовым убийством евреев со времен Холокоста. Общество возлагает на него ответственность за это, Нетаньяху и его правящая коалиция теряет популярность и, по опросам, проиграли бы выборы, то есть Нетаньяху лишился бы поста премьера. При этом правые взгляды Нетаньяху, который выступает против идеи создания палестинского государства как формулы мирного урегулирования ближневосточного конфликт и считает, что любое подобное государство будет источником террориа против Израиля, вполне популярны в израильском обществе.

Позиция Нетаньяху в отношении операции в Газе и его взгляды на ближневосточный конфликт в целом привели его к конфликту с администрацией Байдена, которая после атаки ХАМАС оказала Израилю всю возможную поддержку. Гибель мирного населения в результате операции израильской армии против ХАМАС подвергается в США все большей критике. Кроме того, нет ясности, каким видит Нетаньяху будущее сектора Газа после окончания войны. То ли Израиль собирается установить силовой контроль над всеми палестинскими территориями - от реки Иордан до Средиземного моря. Появились сообщения и о идее миротворческих сил арабских стран в секторе - однако арабские страны ранее заявляли, что условием их участия в восстановлении Газы будут создание в конечном итоге палестинского государства.

Израильский политолог и бывший депутат Кнессета Ксения Светлова говорит, что значительная часть израильтян, может, не хочет больше видеть Нетаньяху премьером, но не готова на какие-то серьезные перемены, "например, сейчас заново начать переговоры с Палестинской автономией. Не Палестинская автономия стояла за терактами 7 октября, но мантра, которую повторяет Нетаньяху уже много лет, что "все они террористы, то есть одни террористы более буйные, а другие террористы более тихие" - многие люди в этом убеждены, и после 7 октября стало особенно тяжело повлиять на изменение общественных мнений. Если будут выборы, наверное, израильтяне проголосуют за другого премьер-министра, но я не предвижу больших изменений в политике по кардинальным вопросам, например, о разрешении конфликта с палестинцами в целом... Нетаньяху понимает прекрасно, что ему нельзя допускать перевыборов, и будет бороться до последнего конца. Разве какой-то из его коалиционных партнеров уйдет от него, тогда уже ничего не поделаешь, но сам он объявлять перевыборы не собирается, потому что он понимает, что премьером ему, наверное, в следующий раз не быть, а над ним висит суд".

Давление на коалицию Нетаньяху увеличилось на этой неделе из-за решения Верховного суда о давней проблеме призыва в армию студентов иешив, религиозных школ. С основания Израиля для них делалось исключение, чтобы сохранить традицию изучения Торы. Но если тогда религиозных студентов было несколько сот, сейчас их десятки тысяч. Большинство израильского общества считает, что религиозные студенты должны подлежать призыву наравне с остальной молодежью страны (в Израиле всеобщая воинская повинность, включая женщин). Попытки коалиции Нетаньяху, в которую входят ортодоксальные религиозные партии, оставить студентов иешив вне призыва, были в прошлом одной из причин массовых антиправительственных протестов.

Дальнейшее развитие ситуации с призывом религиозных студентов неясна, говорит Светлова, "такой ситуации, на моей памяти не было. Будут ли их вопреки их воли заставлять служить – большой вопрос. Я не уверена, что армия на это пойдет, что правительство будет готово к этому. Будут продолжать искать компромиссные варианты".

Маловероятно, что ультрарелигиозные партии выйдут из правительства, но это дополнительное давление на Нетаняху - вместе с разрастающимися протестыми с требованием его отставки.

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Между тем в воскресенье Нетаньяху заявил, что накануне в ходе рутинного медосмотра у него была найдена грыжа, которую ему прооперируют под общим наркозом. Его обязанности временно будет исполнять вице-премьер Ярив Левин.