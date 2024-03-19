Разногласия между Нетаньяху и Байденом из-за Рафаха. Подробности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-прежнему планирует операцию против радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на предостережения США. Однако он направит в Вашингтон помощников для обсуждения дальнейшего ведения войны. Об этом во вторник сообщил офис израильского премьера.

Это произошло на следующий день после телефонного разговора президента США Джо Байдена с Нетаньяху - первого после перерыва в несколько недель. Разговор прошёл на фоне возрастающих разногласий между лидерами.

Байден обнаружил себя во все более усиливающемся противостоянии с премьер-министром Израиля, и ему предстоит проложить очень сложный маршрут в ближневосточном конфликте, если такой маршрут вообще существует, - отмечают комментаторы.

США против операции в Рафахе

Прямо сейчас камень преткновения - планируемая Израилем операция в городе Рафах на самом юге сектора Газа, где находятся свыше миллиона палестинцев, бежавших от боевых действией на севере сектора. США - против операции и требуют от Израиля принять меры для защиты мирного населения.

За этим - радикальные расхождения между взглядами на ближневосточный конфликт между Байденом и Нетаньяху. Нетаньяху хочет воевать до полного уничтожения ХАМАС, хотя не ясно, возможно ли это в принципе: сейчас приходят сообщения о боях у больницы “Шифа” в городе Газа, однако в ноябре Израиль уже брал с боями эту больницу, где базировались боевики.

Затем Нетаньяху хочет установить силовой контроль над всеми палестинскими территориями - от реки Иордан до Средиземного моря. Он выступает против создания палестинского государства, которое считает угрозой Израилю.

США и большинство мирового сообщества считают, что только формула "два государства для двух народов" может обеспечить устойчивый мир. И с этой точки зрения Нетаньяху с его ультраправыми союзниками в правительстве превращаются, скорее, в препятствие.

Прямота сенатора Шумера

Об этом с небывалой прямотой заявил на днях лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер - самый высокопоставленный американский законодатель-еврей, всегда отстаивавший интересы Израиля. Но тут он сказал, что Израилю нужны выборы и новое правительство.

Поднялся скандал, Шумера обвинили во вмешательстве в чужую демократию (хотя критики припомнили Нетаньяху, как он пытался влиять на общественное мнение США). Байден назвал речь Шумера хорошей, но в частной беседе, по сведениям Axios, уверил Нетаньяху, что не пытается ослабить его политически.

Позиция Шумера (и, вероятно, Байдена) поддерживается частью израильского общества. На демонстрации Тель-Авиве с требованием отставки Нетаньяху и возвращения захваченных ХАМАС заложников-израильтян Шумера поблагодарили, судя по фото в телеграме политолога Ксении Светловой.

Крайне правые атакуют демонстрантов, называя их предателями. С их точки зрения, Нетаньяху должен действовать жёстко. В целом общество расколото на тех, кто считает приоритетом победу над ХАМАС, и тех, кто считает приоритетом возвращение заложников.

Это не помогает достижению перемирия в секторе Газа, условием которого является возвращение заложников и которого добивается администрация Байдена. Международная политика не является центральным вопросом кампании в США, но многих избирателей ситуация в Израиле волнует.

Байдену, как считают многие комментаторы, нужно одновременно поддерживать Израиль и дистанцироваться от действий его правительства. После атаки ХАМАС 7 октября Байден оказал Израиль всю возможную помощь. Но в США для Байдена поддержка Израиля политически не совсем тривиальна.

Ближний Восток и выборы в США

Большинство американского общества традиционно поддерживает Израиль. Но левое крыло Демократической партии, значительная часть молодежи сейчас настроены пропалестински. Взгляды Байдена стоили ему части демократического электората: на праймериз партии в Миннесоте примерно пятая часть избирателей в знак поддержки палестинцев голосовала "против всех", протестуя против произраильской политики Байдена. Байден любит говорить о своих многолетних отношениях с Израилем, вспоминая встречу с Голдой Меир в бытность молодым сенатором. Но Axios иронично замечает, что Байден стал четвертым президентом, испортившим отношения с Нетаньяху - после Клинтона, Обамы и Трампа.

Дональд Трамп в бытность президентом был близким союзником Нетаньяху, однако и у него накопились претензии к израильскому премьеру, а последней каплей в глазах Трампа стало то, что в 2020-м году Нетаньяху слишком быстро, с точки зрения экс-президента, поздравил Байдена с победой.

В США война в Газе и растущее число погибших приводит к тому, что всё больше людей, продолжая поддерживать Израиль, требует от администрации сделать больше, чтобы остановить конфликт. Байден и его администрация пытаются найти эту тонкую линию.