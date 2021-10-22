Мать-одиночку оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарии о Путине

Суд в Сыктывкаре в пятницу оштрафовал на 350 тысяч рублей мать-одиночку Елену Родвикову за комментарии в социальной сети "ВКонтакте" о президенте России и депутатах Госдумы. Её признали виновной в призывах к экстремизму и терроризму. Об этом сообщает издание "7х7".

По версии следствия, Родвикова с декабря 2018 года по март 2020 года публиковала комментарии в соцсети, в которых она якобы "испытывала стойкую неприязнь" к президенту, федеральным чиновникам и депутатам Госдумы. Жительница Сыктывкара в суде объяснила, что эмоциональные записи во "ВКонтакте" оставила после прочтения новостей о принятии "антинародных" законопроектов. Родвикова считает, что своими комментариями она всего лишь выразила мнение и не призывала никого к экстремизму или терроризму.

Психо-лингвистическая экспертиза поддержала позицию обвинения. В суде также допросили двух свидетелей, с которыми переписывалась Родвикова. На заседании они сказали, что обвиняемая просто высказала свое мнение и не подталкивала никого ни к каким действиям. Однако на стадии следствия они якобы говорили, что жительница Сыктывкара "негативно относится к действующей власти" и "крайне негативно отзывалась о президенте".

Если Родвикова не выплатит штраф в течение двух месяцев, то её наказание заменят на более строгое.

До марта 2020 года Родвикова занималась продажей цветов, но во время пандемии ИП пришлось закрыть. С прошлого года их семья официально признана малоимущей. Родвикова одна воспитывает сына. Из-за уголовного дела Росфинмониторинг заблокировал у неё банковские счета, в том числе и те, на которые поступали алименты.