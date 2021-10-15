Жительницу Карелии исключили из списка террористов и экстремистов

Жительницу Карелии Екатерину Муранову, осуждённую по делу об оправдании терроризма, исключили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом сообщает Север.Реалии.

По словам Мурановой, 15 октября ей пришла смс от Росфинмониторинга, что она исключена из списка. Её счета разблокированы. Муранова периодически писала на своей странице в фейсбуке, что у нее проблемы с деньгами, просила неравнодушных людей перевести деньги на карту своей матери. Ей нужны были деньги на продукты и лекарства для сына, который страдает несколькими хроническими заболеваниями.

В декабре 2019 года суд признал Екатерину Муранову виновной в "оправдании терроризма" за комментарий в социальной сети "ВКонтакте" и оштрафовали на 350 тысяч рублей. Осенью 2018 года она оставила запись под постом о взрыве в здании УФСБ в Архангельске, который произвел 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. Сам он погиб, пострадали три сотрудника правоохранительных органов.

Следствие прекратило дело против Жлобицкого, но инициировало серию уголовных дел против россиян из-за постов в соцсетях или высказывания личного мнения о взрыве в Архангельске.

Уголовные дела об оправдании терроризма возбуждали в Пскове, Карелии, Архангельской области, Петербурге и других регионах. Виновной в оправдании терроризма признана журналистка сайта Север.Реалии Светлана Прокопьева из-за статьи с размышлениями о причинах теракта в Архангельске.

В декабре 2020 года Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Екатерины Мурановой на штраф по делу об оправдании терроризма.