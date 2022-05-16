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Мать пропавшего матроса с "Москвы" рассказала о поисках сына

Мать российского военнослужащего-срочника, проходившего службу на затонувшем 13 апреля в Чёрном море крейсере "Москва", уже месяц не может получить от российских властей никакой информации о своём сыне. На условиях анонимности с ней поговорило издание "Медуза".

Российские власти утверждают, что к так называемой спецоперации против Украины срочников не привлекают. Однако экипаж крейсера "Москва", как и других больших кораблей, мог состоять из срочников примерно наполовину, писало издание "Агентство".

Отец ещё одного служившего на "Москве" и пропавшего без вести срочника Егора Шкребца в начале мая получил от военной прокуратуры документ о том, что крейсер не входил в территориальные воды Украины и "не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции". Официально Минобороны РФ утверждает, что на крейсере произошёл пожар и взрыв, в условиях шторма он затонул, а большую часть экипажа спасли. Украинская сторона утверждает, что крейсер участвовал в боевых действиях и был поражён ракетами.

По данным Минобороны, погиб один военнослужащий и ещё 27 пропали без вести. Сколько человек было эвакуировано, сколько из них ранено – не сообщалось.

"Медуза" приводит монолог матери матроса, призанного пропашим без вести. По её словам, она встретилась с капитаном корабля и с командующим Черноморским флотом Игорем Осиповым, однако те не рассказали ей ни об обстоятельствах гибели корабля, ни о числе погибших и спасённых моряков. Также она утверждает, что в госпиталях ей удалось побеседовать с ранеными членами экипажа "Москвы". По их словам, они дали подписку о неразглашении и фактически ничего не стали рассказывать. Один из них сообщил, что выживших моряков "раскидали по всей России".

Мать военнослужащего также жалуется на слежку и утверждает, что ей предлагали выплатить компенсацию более миллиона рублей в том случае, если она согласится переквалифицировать сына в "погибшего" из "без вести пропавшего". Она отказалась. По её словам, Дмитрий Шкребец, который первый написал о возможной гибели срочников, возможно, был запуган и теперь отказывается поднимать эту тему.

По данным источников "Медузы", погибнуть могли 37 членов экипажа "Москвы".

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