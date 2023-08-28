Мать Рубиалеса объявила голодовку. Болельщицы ожидают решения руководства федерации

Прокуратура Национального суда Испании начала предварительное расследование о возможном сексуальном насилии в отношении президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса . Вот уже несколько дней многие мировые издания пишут о скандальном происшествии на футбольном поле. Рубиалес поцеловал в губы нападающую испанской сборной Дженни Эрмосо после победы команды в финале чемпионата мира.

Ранее мать Рубиалеса объявила голодовку в знак протеста против того, что она назвала "бесчеловечной охотой" на сына, которую он не заслужил.

Они также намерены связаться с самой футболисткой и "предоставить ей возможность в течение 15 дней обратиться в прокуратуру для получения информации о ее правах как жертвы предполагаемого сексуального насилия, если она захочет подать жалобу.

"Для того, чтобы возбудить дело о сексуальном нападении, домогательстве или сексуальном насилии, необходимо, чтобы пострадавшая сторона или ее законный представитель подали иск или обратились в прокуратуру", – говорится в заявлении.