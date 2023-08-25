В Испании ширится скандал с главой федерации футбола Рубиалесем

Десятки футболисток национальной сборной Испании в пятницу отказались от дальнейших матчей до тех пор, пока глава Национальной футбольной федерации Луис Рубиалес не будет отправлен в отставку. Он поцеловал в губы капитана команды-победительницы чемпионата мира Джени Эрмосо на официальной церемонии награждения.

Ранее в пятницу Рубиалес заявил об отказе уходить с поста главы федерации, что вызвало взрыв гнева среди игроков и министров правительства, назвавших его поступок неприемлемым.

В совместном заявлении, обнародованном через профсоюз профессиональных футболистов, все 23 члена команды, включая Эрмосо, а также 32 других сотрудника женской национальной сборной по футболу выразили осуждение действий председателя федерации и потребовали его немедленной отставки с поста главы испанской королевской федерации футбола.