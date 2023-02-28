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Мать – в тюрьму, сына – в детдом. Дело оппозиционерки из Бурятии

Мать – в тюрьму, сына – в детдом. Дело оппозиционерки из Бурятии
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Мать – в тюрьму, сына – в детдом. Дело оппозиционерки из Бурятии

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Как протесты против войны и мобилизации становятся поводом не только для возбуждения уголовных дел, но и для изъятия ребёнка из семьи. История Натальи Филоновой из Улан-Удэ

Как протесты против войны и мобилизации становятся поводом не только для возбуждения уголовных дел, но и для изъятия ребёнка из семьи? Это история Натальи Филоновой из Улан-Удэ. На протяжении многих лет она последовательно критикует действия властей. С решением начать специальную военную операцию в Украине Филонова тоже не согласилась. Например, в апреле 2022 года, увидев в автобусе плакат с буквой Z, попросила водителя снять его. После этого Филонову привлекли к административной ответственности, а ближе к концу года против неё возбудили уголовное дело из-за, якобы, нападения на полицейских. Наталью Филонову отправили в следственный изолятор, а несовершеннолетнего ребенка, находящегося под ее опекой, — в детский дом.

Гость подкаста: Надежда Низовкина, правозащитница, юрист

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