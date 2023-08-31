В Бурятии активистке Наталье Филоновой дали почти 3 года колонии

В Улан-Удэ Октябрьский районный суд назначил 2 года и 10 месяцев колонии общего режима 61-летней активистке Наталье Филоновой, признав ее виновной в нападении на полицейского во время митинга против мобилизации. Об этом сообщает корреспондент Сибирь.Реалии.

Ранее гособвинение запросило для Филоновой три года колонии. Сама она вину не признала.

Сторона защиты пенсионерки планирует обжаловать обвинительный приговор, сообщила Сибирь.Реалии юрист и сторонница Филоновой Надежда Низовкина.

После оглашения решения суда присутствовавшие в зале начали кричать: "Позор российскому правосудию!", "Наталья Ивановна, держитесь!". Филонова, улыбнувшись, помахала им рукой и поблагодарила за поддержку, после чего всех присутствующих приставы стали быстро вытеснять в сторону выхода.

По словам адвоката Филоновой по назначению Андрея Соковикова, срок содержания под стражей, включая домашний арест (день считается за два), составил около 16 месяцев. Таким образом, реальный срок заключения активистки в колонии общего режима равен году и пяти месяцам. Адвокат отметил, что считает приговор слишком жёстким. "Можно было дать условный, но никак не реальный срок. В крайнем случае, если обжаловать приговор не получится, можно из колонии подавать заявление на условно-досрочное освобождение, потому что срок уже подошёл", - добавил защитник.