Матвиенко, Слуцкий и Толстой приехали на форум в Швейцарию

В Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и других мероприятиях Межпарламентского союза в воскресенье прибыла российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом накануне сообщило российское агентство ТАСС.

В пресс-службе Совета Федерации сообщили, что Матвиенко выступит на конференции в Женеве в рамках дискуссии "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого", а также примет участие в 15-м Саммите женщин - председателей парламентов.

На сообщения о визите Матвиенко и возглавляемой ею делегации, в которую входит ряд видных членов Совета Федерации и Госдумы, обратили внимание в частности оппозиционный блогер Рустем Адагамов и глава санкционного департамента ФБК Александр Помазуев. Они отметили, что в делегацию входят лица, внесённые странами Запада в санкционные списки в связи с российским вторжением в Украину и открыто поддерживающие войну.

Помимо самой Матвиенко, это заместитель председателя СФ Константин Косачёв, первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, глава комитета Думы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и другие - всего Россию в Межпарламентском союзе представляют 10 человек.

Межпарламентский союз - организация, созданная в 1889 году для взаимодействия между парламентами стран мира, в её работе участвуют почти все страны-члены ООН, далеко не все из которых, согласно оценкам политологов и неправительственных организаций, являются демократиями.

28 июля ТАСС сообщил о встрече Матвиенко с главой Национального совета Федерального собрания Швейцарии (спикером парламента) Майей Риникер.

Швейцария присоединилась к введённым ЕС санкциям против России, в санкционном списке есть и Матвиенко. Страна, однако, не ограничивает въезд на свою территорию для участников деятельности международных организаций, штаб-квартира которых находится в Швейцарии.