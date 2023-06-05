Майк Пенс подал документы для участия в выборах президента США

Бывший вице-президент США Майк Пенс подал в Федеральную избирательную комиссию уведомление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года.

Пенс представляет Республиканскую партию, он будет соперничать с бывшим президентом Дональдом Трампом за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

Как пишет агентство Reuters, 63-летний Майк Пенс намеревается публично объявить о своем выдвижении 7 июня в ходе выступления в штате Айова.

Майк Пенс был вице-президентом США при Дональде Трампе, которого поддерживал до беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года – тогда сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса, пытаясь помешать подтверждению результатов выборов. В апреле Пенс дал показания в рамках уголовного расследования предполагаемых попыток Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года. Бывший вице-президент считается ключевым свидетелем в расследовании.