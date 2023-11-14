Майк Помпео войдёт в совет директоров украинского оператора "Киевстар"

Бывший госсекретарь США Майк Помпео войдет в совет директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар". Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила компания VEON, владеющая оператором.

Помпео будет занимать должность независимого неисполнительного директора в качестве партнера консалтинговой и инвестиционной фирмы Impact Investments. Эта компания недавно создана в США. Она занимается стратегическими и финансовыми консультациями и инвестициями, сообщается в пресс-релизе компании VEON.

В тексте подчёркивается, что компания VEON привержена восстановлению и реконструкции Украины. Слоганом компании стал призыв "Инвестируйте в Украину сейчас !".

VEON взяла на себя обязательство инвестировать в страну 600 млн долларов США (около 550 млн евро) за три года.

Майк Помпео занимал должность госсекретаря в 2018-2021 годах, когда действующим президентом США был Дональд Трамп. Ранее Помпео являлся директором Центрального разведывательного управления США.

"Немецкая волна" отмечает, что в 2020 году в рамках рабочего визита Помпео посещал Украину в должности госсекретаря Соединенных Штатов. В ходе визита он провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тот поблагодарил госсекретаря США за поддержку территориальной целостности страны. В апреле 2023 года Помпео вновь приезжал в Киев во главе американской делегации и встречался с президентом Зеленским.

В связи с приходом в совет директоров "Киевстар" Майк Помпео заявил:" Именно благодаря частному предпринимательству и инвестициям Украина обеспечит свое экономическое будущее и успех. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти усилия".