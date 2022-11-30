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McDonald's в Казахстане закрылся из-за разрыва с поставщиками из России

Закрытый McDonald's в Алматы, 28 ноября 2022 года

Рестораны McDonald's в Казахстане временно закрылись в том числе после разрыва связей с российскими компаниями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

За последние шесть лет McDonald's стал крупным игроком на рынке быстрого питания Казахстана, расширив свою сеть до ресторанов. Компания закупала некоторые товары за границей, в том числе говядину и курицу. Последние поставки были получены от российского Мираторга, пишет Reuters.

Владелец лицензии McDonald's Food Solutions, принадлежащая известному казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву, после нападения России на Украину начала искать поставщиков в других странах и в какой-то момент перестала покупать российскую продукцию, сообщил источник, близкий к компании.

Боранбаев арестован по обвинению в растрате. Власти Казахстана заявляют, что приостановка работы McDonald's не связана с уголовным делом бизнесмена.

Российская сеть McDonald's из-за войны с Украиной ушла из России. Российский бизнес компании купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Сеть новых ресторанов называется "Вкусно - и точка". Под таким же брендом будут работать рестораны McDonald's и в Республике Беларусь. Там ими управляет предприятие, принадлежащее Боранбаеву.

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