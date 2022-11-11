Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Беларуси "Макдоналдс" тоже заменит российская "Вкусно - и точка"

У ресторана быстрого обслуживания сети "Вкусно - и точка"

Рестораны "Макдоналдс" в Беларуси будут работать под российским брендом "Вкусно — и точка". В сообщении на сайте компания пообещала сохранить все рабочие места, "вкус блюд и высокое качество продукции".

Точная дата начала работы под брендом "Вкусно — и точка" пока не сообщается.

В Беларуси открыто 25 ресторанов "Макдоналдс", которые ежегодно обслуживают свыше 10 миллионов клиентов. Ими управляет Унитарное предприятие "КСБ Виктори Рестораны" казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева.

Ранее сообщалось, что в ресторанах белорусской сети "Макдоналдс" начали пропадать некоторые блюда из меню. В компании это объясняли сложностями с поставками.

14 марта американская корпорация McDonald's объявила о прекращении работы своих ресторанов быстрого питания в России из-за её вторжения в Украину. 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. Тогда же сеть купил российский предприниматель Александр Говор. Он провел ребрендинг, сменив название на "Вкусно – и точка", и пообещал по возможности сохранить привычное меню, хотя из него были удалены некоторые позиции: гамбургеры "Биг тейсти", "Биг мак" и десерт "Макфлури". Из меню исключили также напитки Coca-Cola, чья компания-производитель решила прекратить работу заводов и уйти из России. 12 июня в России под брендом "Вкусно – и точка" вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего "Макдоналдса".

Российская компания утверждает, что за полгода работы "полностью наладила цепочку поставок и адаптировала логистику для бесперебойной работы всех предприятий сети на российском рынке".

  • В ответ на вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года около 42% иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка, ещё 40% продолжают работать, остальные – приостановили или ограничили свою деятельность в стране.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG