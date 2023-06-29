Медиаменеджера Красильщика заочно приговорили к 8 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к восьми годам колонии по статье о фейках про российскую армию. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.

Уголовное дело возбудили в апреле 2022 года. Поводом для этого стал пост в инстаграме Красильщика о расстреле мирных украинцев в Буче и его интервью для ютьюб-канала "Шепелин", в котором тоже обсуждались преступления в Буче.

В июле 2022 года МВД России объявило Красильщика в розыск, позже его заочно арестовали. Красильщик уехал из России после начала российского вторжения в Украину и запустил проект помощи украинцам и россиянам "Службы поддержки".

Также суд запретил медиаменеджеру администрировать сайты в течение четырёх лет. Прокуратура просила для него девять лишения свободы.

Ранее Красильщик опубликовал текст своего последнего слова для суда. В нём он отметил, что за мятеж Евгения Пригожина, в результате которого погибли более десяти человек, наказания никто не понёс. Красильщик снова назвал события в Буче "реальными преступлениями российской армии", сказал, что в России "суды ничего не решают, законы ничего не значат", и сравнил судей с фашистами.