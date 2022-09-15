Медиаменеджера осудили на 200 часов работ за клевету на Никиту Михалкова

Суд в Нижнем Новгороде признал гендиректора компании "Медиамаркер" Александра Файба виновным в клевете на режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Файба приговорили к 200 часам обязательных работ из-за ролика "Никита Михалков вырубает русский лес. Реакция людей". В видео утверждалось, что для производства мебели компания Михалкова "Темино-Лесное" занимается бесконтрольными рубками леса в Тумботинском заказнике Павловского района Нижегородской области. Департамент лесного хозяйства Нижегородской области опроверг эту информацию. По словам адвоката Михалкова Павла Астахова, Файб является главой компании, которая создала и распространила ролик в интернете.

Как пишет "Коммерсант", одна из участниц съемочной группы написала явку с повинной и дала полицейским показания об изготовлении ролика. Уголовное дело о клевете в отношении нее было прекращено в связи раскаянием.

Защита Файба обжалует решение суда. Адвокат медиаменеджера Николай Загуменнов заявил ТАСС, что считает приговор незаконным и необоснованным.