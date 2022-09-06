На Виталия Манского завели уголовное дело по заявлению Никиты Михалкова

Против режиссёра-документалиста и президента кинофестиваля "Артдокфест" Виталия Манского возбуждено уголовное дело о клевете на кинорежиссёра Никиту Михалкова, который и написал заявление на Манского в полицию.

Об этом сообщила в своём блоге Ксения Собчак, которая проходит по делу свидетелем. По её словам, заявитель в полицию посчитал клеветой утверждение Манского, которое он сделал в интервью для ютьюб-шоу "Осторожно: Собчак", о том, что на Московском международном кинофестивале, президентом которого является Михалков, "воруется не меньше 85 процентов бюджета".

"Я как фестивальный менеджер могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. И он стоит в лучшем случае 15 процентов от тех сумм, которые он получает напрямую от государства. Готов в суде отстаивать свою правоту по этому вопросу", - сказал Манский в интервью, которое вышло в мае.

Во вторник Собчак вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД России. Манскому может грозить до двух лет лишения свободы.

Виталий Манский - известный режиссёр-документалист, оппозиционный общественный деятель, а также организатор крупнейшего в России ежегодного международного фестиваля документального кино "Артдокфест".

В последние годы фестиваль неоднократно подвергался нападкам и давлению со стороны российских властей под различными предлогами.

В 2022-м году "Артдокфест", который должен был проходить в Москве, был полностью сорван, власти запретили к показу большинство фильмов, а на Манского было совершено нападение у входа в кинотеатр "Октябрь", где должно было состояться открытие форума. После этого документалист заявил, что в России фестиваль больше проходить не будет.