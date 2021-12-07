Медианный доход высокопоставленных чиновников в России втрое превысил доходы среднего гражданина. Подсчёты провела международная неправительственная организация Transparency International. Она использовала базу данных с декларациями чиновников и официальную статистику Росстата.

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Медианная зарплата означает, что 50 процентов рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50 процентов — выше, этот показатель более объективно показывает реальные доходы, чем усреднённые данные. Медианный доход российского чиновника, обязанного отчитываться о декларациях, в 2020 году составил 82 тысячи рублей (чуть больше $1100) в месяц, а средний медианный доход жителя России в 2020 году был 27 тысяч рублей ($365).

В некоторых регионах доходы чиновников и остальных работников различаются в 4 и более раз. В Туве зарплата чиновников — 104 тысячи рублей в месяц ($1400), граждан — 14 тысяч ($188), это разница почти в 7,5 раз. В Ингушетии — 83 и 14 тысяч, разница почти в 6 раз. В Якутии, Карачево-Черкессии, Саратовской, Пензенской и Тюменской областях разница приблизительно в пять раз.

В подсчётах не учитывается, что в медианную зарплату попадают и чиновники более низкого уровня, чем те, кто обязан декларировать доход. Однако их зарплаты в регионах всё равно могут быть больше, чем у населения в целом. То есть в очищенных данных разница между зарплатами могла бы быть ещё выше.

Российское подразделение Transparency International включено в стране в список НКО-иностранных агентов.