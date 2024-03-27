"Медиазона": машину нападавших на "Крокус" остановили около полуночи

Автомобиль с подозреваемыми в нападении на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" мог быть на месте, где он был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, уже около полуночи 23 марта, намного раньше, чем появились первые сообщения о задержании подозреваемых. Об этом со ссылкой на данные камер контроля скорости сообщает "Медиазона".

Из них следует, что в 23:07 по московскому времени 22 марта автомобиль был на юге Калужской области в районе села Ясенок и ехал на юго-запад со скоростью 138 километров в час, то есть существенно превысил скорость. В связи с этим в сервисах оплаты штрафов за превышение скорости появилось новое постановление против водителя автомобиля "Рено", на котором нападавшие уехали после теракта из "Крокус Сити Холла".

От этого места до точки, где, согласно видео ФСБ, автомобиль был остановлен, оставалось около 100 километров – то есть при скорости, с которой ехала машина, она могла быть там около полуночи. Нет никаких свидетельств того, что автомобиль останавливался в пути. "Медиазона" приходит к выводу, что, по всей видимости, он был остановлен задолго до того, как появились первые неофициальные сообщения о задержании подозреваемых.

Они появились в телеграм-каналах около 8 утра по московскому времени 23 марта. При этом сразу несколько каналов со ссылкой на источники утверждали, что были задержаны два человека, а ещё двоим удалось сбежать. О задержании ещё двоих подозреваемых сообщения появились спустя 1–2 часа. Около 11 утра об этом было объявлено официально.

Телеграм-каналы Shot и Mash утром 23 марта опубликовали фото первого задержанного подозреваемого – Мухаммадсобира Файзова, который был ранен при задержании. Фото сделано в тёмное время суток. При этом видео задержания двух других подозреваемых, появившиеся в соцсетях (в том числе то, на котором одному из них отрезают часть уха), сняты уже в светлое время суток. Это может свидетельствовать о том, что между моментом, когда была остановлена машина, и задержанием двух подозреваемых в лесу прошло несколько часов.