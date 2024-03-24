Суд арестовал подозреваемых в нападении на "Крокус" 22 марта

Басманный суд Москвы вечером 24 марта арестовал двух обвиняемых в вооружённой атаке на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Тогда погибли 137 человека, 182 получили ранения и травмы.

Далерджону Мирзоеву и Рачабализоду Муродали грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в терроризме. Заседания об аресте проводились в закрытом режиме.

В залы заседаний в Басманном суде подозреваемые были доставлены избитыми. У Мирзоева на шее обрывки пластикового пакета, которым ему закрывали лицо. Суд заявил, что он признал вину. Муродали при задержании отрезали ухо. На судебных фотографиях эта сторона головы не показывается.

Обвиняемым были предоставлены переводчики, они не говорят по-русски. Следствие попросило провести заседания в закрытом режиме, сославшись на необходимость соблюдения тайны следствия и безопасности участников процесса и их родственников.

Из незакрытой части известно, что Мирзоев в России был зарегистрирован в Новосибирске. Ему 32 года. Он женат, у него четверо детей, в том числе двойня возрастом полутора лет. Муродали сообщил, что ему 30 лет, он женат, у него есть ребёнок. Оба они граждане Таджикистана.

В суд были доставлены ещё двое подозреваемых, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни. Им предъявлены обвинения, следствие ходатайствует об их аресте. В провоенных пабликах появлялось видео допроса Фаридуни, связанного и на коленях. Он заявил, что ему предложили совершить убийство за 500 тысяч рублей.

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