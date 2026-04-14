"Медиазона": после ареста покончил с собой художник Андрей Акузин

В СИЗО-2 Комсомольска-на-Амуре, в Хабаровском крае, покончил с собой художник Андрей Акузин. Об этом во вторник пишет "Медиазона" со ссылкой на информацию от его подруги, живущей во Франции режиссера Татьяны Фроловой.

По её словам, которые приводит издание, Акузина арестовали 2 апреля за прошлогодний комментарий. "Формально его взяли за какой-то лайк или ответ на какой-то пост", - говорит Фролова, добавляя, что Акузин "никакой не террорист", и что он "просто не хотел молчать"

7 апреля Андрею Акузину исполнилось 53 года. По данным его подруги, которая пообщалась со знакомыми художника в Комсомольске-на-Амуре, на следующий день он повесился в камере СИЗО.

"Медиазона" пишет, что редакции не удалось найти карточку об аресте Акузина на сайтах судов города. 10 апреля, уже посмертно, Акузина добавили в список террористов и экстремистов. Адвоката, со слов Фроловой, у него не было. Подруга художника добавила, что в переписке с ней Акузин много раз повторял фразу, что "единственный свободный протест сегодня - это самоубийство".

В одном из ботов в телеграме, который анализирует публичные комментарии пользователя, помечено, что Акузин интересовался "протестом" и движением "Артподготовка", которое запрещено в России, пишет "Медиазона".

Среди прочего в публикации говорится, что Андрея Акузина можно найти в слитых базах "оппозиционеров". В его личном инстаграме нет каких-либо политических высказываний, за исключением поста от июля 2022 года, в котором он заснял, как оркестр на площади в Комсомольске-на-Амуре играет военный марш, подписав видео "нет войне".

Комментариев правоохранительных органов в связи с этими сведениями не приводится.