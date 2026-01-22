Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Медиазона": суд в РФ признал гибель крейсера "Москва" после атаки ВСУ

Крейсер "Москва" в Севастопольской бухте, архивное фото
Крейсер "Москва" в Севастопольской бухте, архивное фото
Слушать
3 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

2-й Западный окружной военный суд раскрыл, что российский крейсер Москва, затонувший 14 апреле 2022 года, был атакован украинскими ракетами, и в результате погибли 20 человек. Но пресс-служба суда удалила новость вскоре после публикации, сообщает в четверг "Медиазона".

В удалённом сообщении говорилось, что расположенный в Москве суд вынес приговор по делу о затоплении крейсера. Командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина заочно приговорили к пожизненному сроку по статье о международном терроризме.

По версии российского следствия, Шубин отдал приказы нанести ракетные удары по крейсеру "Москва" в Чёрном море рядом с островом Змеиный, а также по фрегату "Адмирал Эссен", атакованному ранее в том же месяце. Суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей.

В пресс-релизе суд впервые признает, что по крейсеру "Москва" был нанесен ракетный удар, отмечает "Медиазона". В сообщении также были указаны официальные данные о погибших, а именно, что "от взрыва, пожара и дыма погибло 20 членов экипажа крейсера". Также отмечалось, что двадцати четырем морякам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек - пропали без вести, в том числе в ходе действий по сохранению плавучести корабля, длившихся несколько часов. Из-за атаки по "Адмиралу Эссену", по данным суда, был ранен один человек.

  • Флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" участвовал в войне с Украиной. Военное командование Украины и Пентагон сообщали, что весной 2022 года корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привёл к детонации боеприпасов.
  • Изначально Минобороны России заявляло, что экипаж "Москвы" был полностью эвакуирован. Позже ведомство сообщило о 27 пропавших без вести военнослужащих. В ноябре 2022 года суд в аннексированном Севастополе признал погибшими 17 моряков, служивших на крейсере, по заявлениям командира войсковой части и родителей. Часть погибших составляли солдаты-срочники. Точное официальное число погибших на "Москве" известно не было.


Материалы по теме

Украина готовит наступления
Embed
Украина готовит наступления

No media source currently available

0:00 0:26:43 0:00

Украина готовит наступления

Путина позвали в "Совет мира"

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG