"Медиазона": суд в РФ признал гибель крейсера "Москва" после атаки ВСУ

2-й Западный окружной военный суд раскрыл, что российский крейсер Москва, затонувший 14 апреле 2022 года, был атакован украинскими ракетами, и в результате погибли 20 человек. Но пресс-служба суда удалила новость вскоре после публикации, сообщает в четверг "Медиазона".

В удалённом сообщении говорилось, что расположенный в Москве суд вынес приговор по делу о затоплении крейсера. Командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина заочно приговорили к пожизненному сроку по статье о международном терроризме.

По версии российского следствия, Шубин отдал приказы нанести ракетные удары по крейсеру "Москва" в Чёрном море рядом с островом Змеиный, а также по фрегату "Адмирал Эссен", атакованному ранее в том же месяце. Суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей.

В пресс-релизе суд впервые признает, что по крейсеру "Москва" был нанесен ракетный удар, отмечает "Медиазона". В сообщении также были указаны официальные данные о погибших, а именно, что "от взрыва, пожара и дыма погибло 20 членов экипажа крейсера". Также отмечалось, что двадцати четырем морякам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек - пропали без вести, в том числе в ходе действий по сохранению плавучести корабля, длившихся несколько часов. Из-за атаки по "Адмиралу Эссену", по данным суда, был ранен один человек.

Флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" участвовал в войне с Украиной. Военное командование Украины и Пентагон сообщали, что весной 2022 года корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привёл к детонации боеприпасов.

Изначально Минобороны России заявляло, что экипаж "Москвы" был полностью эвакуирован. Позже ведомство сообщило о 27 пропавших без вести военнослужащих. В ноябре 2022 года суд в аннексированном Севастополе признал погибшими 17 моряков, служивших на крейсере, по заявлениям командира войсковой части и родителей. Часть погибших составляли солдаты-срочники. Точное официальное число погибших на "Москве" известно не было.



