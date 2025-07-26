"Медиазона": в Москве арестован обвиняемый в государственной измене

Как обратила внимание "Медиазона", в субботу Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого по делу о государственной измене. Согласно данным в карточке суда, арестованного зовут Крысяев Р. Ю. Что стало поводом для его уголовного преследования — неизвестно.

"Медиазона" предполагает, что арестованный— это 31-летний программист Роман Юрьевич Крысяев. Судя по данным его профиля в социальной сети Linkedin, Крысяев — выпускник Московского технического университета имени Баумана. Последние годы он работал программистом в компании АСКОН, которая занимается разработкой промышленного программного обеспечения.

Родственники Крысяева в разговоре с "Медиазоной" отказались комментировать информацию об аресте человека с таким именем и инициалами.

После полномасштабного вторжения России в Украину США, Канада и Евросоюз ввели против компании АСКОН, поскольку она занимается разработкой программного обеспечения для российского ВПК — в том числе, для ракетных комплексов "Искандер-М" и "Тополь-М".