"В заложниках остался практически весь коллектив". Обыски и задержания по делу "Револьт-центра"

8 июля по регионам России прокатилась очередная волна репрессий – силовики пришли с обысками к журналистам и правозащитникам, а центром атаки стал "Револьт-центр" в Сыктывкаре. Обыски прошли и в самом культурном пространстве, и на квартирах у его сотрудников. Позднее стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена" против сооснователя "Револьт-центра" и медиа-менеджера Павла Андреева. Политологи не исключают и связи с выборами, которые состоятся в этом году в Республике Коми.

Текст: проект "Окно"

Обыски прошли в Калининграде, Пскове, Великом Новгороде, Петрозаводске, Йошкар-Оле, Иркутске, Костроме и других городах – в общей сложности в 12 российских регионах. В Пскове силовики пришли к журналисту Ивану Журавкову, в Новгороде – к журналисту Алексею Сабельскому. Оба названы свидетелями по уголовному делу о госизмене, возбужденному в отношении Павла Андреева. Раньше Журавков и Сабельский сотрудничали с изданием "7х7", которое создавал Андреев. Источники "Окна" предполагают, что интерес к ним мог возникнуть, в том числе, из-за участия в мероприятиях, которые организовывал "Револьт-центр".

По информации калининградских источников, именно связь с "Револьт-центром" указана в постановлении на обыск, который прошел у корреспондентки SOTAvision Екатерины Ткачевой. Она не сотрудничала с изданием "7х7". Как и журналист Валерий Поташов, к которому полиция пришла в Петрозаводске. ФСБ устроила обыски у него в квартире и на даче. Обыск на даче проводился по постановлению Петрозаводского гарнизонного военного суда по подозрению в причастности Валерия Поташова к деятельности "нежелательной» организации "Новая газета. Европа". А обыск в квартире – по решению Сыктывкарского городского суда в рамках уголовного дела, возбужденного против гражданских активистов и журналистов из Республики Коми (дело "Револьт-центра").

Также обыски прошли у правозащитников, которые помогают заключенным – силовики нагрянули к Святославу Хроменкову в Иркутске и Ирине Протасовой и Ольге Васильевой в Йошкар-Оле. Правозащитный проект "Общественный вердикт" сообщил также, что в столице Марий Эл были задержаны еще шесть человек — журналисты, которые сотрудничают или сотрудничали с изданием "7х7". Обыски у Протасовой и Васильевой также связаны с делом Андреева.

В среду в Сыктывкаре после обысков была задержана исполнительный директор культурного пространства "Револьт-центр" Дарья Чернышёва. Ее обвинили в "непредоставлении документов для включение самой себя в реестр "иностранных агентов" и оставили под стражей в изоляторе времнного содержания.

Управление ФСБ по Республике Коми выпустило пресс-релиз, отчасти прояснивший ситуацию. "Исполнительный директор издания "7х7" Павел Андреев на протяжении длительного времени поддерживал негласные контакты с представителями стран НАТО, а также организаций, используемых иностранными спецслужбами в качестве прикрытия для ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории России. По заданию иностранной стороны фигурант осуществлял реализацию проектов, направленных на нарушение территориальной целостности и конституционного строя Российской Федерации", – заявила спецслужба. Андреев, считает ФСБ, получал от иностранцев деньги на то, чтобы развалить Россию. Из пресс-релиза следует, что доказательную базу ФСБ собирает в 12 регионах.

Павел Андреев, который сегодня не находится в России, отказался комментировать "Окну" возбуждённое против него уголовное дело. От комментариев отказались и руководители "7х7", отметив только, что издание с 2022 года полностью дистанцировалось от "Револьт-центра" и в настоящее время никак с ним не связано. Позднее медиаменеджеры опубликовали обращение к читателям. "Мы выражаем поддержку всем жертвам этого уголовного дела. Мы расцениваем его как попытку запугать людей, для которых любовь к своей Родине и гражданская ответственность за то, что происходит вокруг, – не бессмысленные заученные штампы, а содержание и смысл жизни. Говорить об общественных проблемах и пытаться найти их решение, помогать людям, подвергающимся несправедливому преследованию и пыткам, – это и есть настоящий патриотизм", – говорится в нем.

– Паша Андреев – просто гениальный медиа-менеджер, человек с очень жесткими принципами, несгибаемыми, и при этом гениальный руководитель, который смог вывести "7х7" на федеральный уровень и создать "Револьт-центр", который распространил свой опыт в разных регионах, – говорит журналистка Анна Яровая из Карелии. – Я работала в "7х7" с 2015 года, и это была команда единомышленников, мы называли себя "пиратский корабль, который борется за свободу слова, за права человека". И это были супер-люди, существовавшие на одной волне. Когда мы разошлись в 2019 году, мы всё равно продолжали общаться. Мы все верили в прекрасную Россию будущего, верили в то, что, несмотря на все репрессии и ухудшения ситуации, в регионах можно продолжать журналистскую, активистскую и правозащитную деятельность.

– Команда "Револьт-центра" – это команда моих близких коллег и друзей. Я чувствую большую боль, злость и несправедливость. Я чувствую ярость. Этих репрессий и надуманных обвинений не должно было случиться, и я требую немедленно освободить Дарью и прекратить преследование коллег, – говорит иноагентка, гендерная исследовательница Наталья Баранова, бывшая корреспондентка "7х7" из Кирова. – Работа команды – безумно вдохновляющий пример для многих. Мне посчастливилось побывать лично в культурном центре и встретиться со многими смелыми гражданскими инициативам. Это было ощущение принятия, свободы, заботы и радости. Большая гордость и радость быть частью сообщества, в котором культивируется творчество, креативность, любовь к местной истории, через рефлексию, принятие ответственности за прошлой и за будущее, и создание мира, в котором хочется процветать, мечтать, чувствовать поддержку друг друга. Это то, что так критически не хватает в российском обществе: осознанно выбирать эмпатию, а не насилие. Репрессии против "Револьт-центра" – это репрессии против всего гражданского общества, в ответ на них – необходимо проявлять еще большую заботу друг о друге. Влияние работы команды действительно огромно и его не остановить. Оно проявляется и будет проявляться в свободных идеях, актах солидарности, взаимопомощи, ценностях, которые впитались многими сторонниками, благодаря чуткой работе каждой и каждого в команде.

"Это про попытку разорвать связь"

"Револьт-центр" был создан в 2019 году в Сыктывкаре как независимое культурное пространство. Назвали его в честь советского математика и правозащитника Револьта Ивановича Пименова (1931–1990), который в 1971 г. был выслан в Коми по обвинению в диссидентской деятельности, а затем остался в Коми и работал в местном филиале Академии наук (свое имя Пименов получил от отца в честь парижского анархо-коммунистического журнала Le Revolte (Бунт), издававшегося анархистом Петром Кропоткиным). Центр рассказывал и о коми-культуре, и о наследии Пименова.

– Это пространство, куда человек мог прийти и понять, что он не единственный, кому не все равно на этот город, – говорит бывший журналист "7х7" Василий Иванов (имя изменено по его просьбе. – "Окно"). – Там проводились очень прикольные, классные лекции, это была такая площадка, куда могли приехать федеральные спикеры и рассказывать что-то интересное. Там проводились различные художественные выставки, открылся в какой-то момент отель "Формула Коми" – очень аутентичный, он включал в себя элементы коми-культуры, орнаменты. И, так как после эмиграции для меня моя идентичность уроженца Республики Коми стала еще более важной, мне кажется, это вообще круто, что в Сыктывкаре появляются вещи, связанные с культурой коми. "Револьт-центр" – это место, где встречались люди с похожими ценностями, с похожим взглядом на то, как должен развиваться город, республика и вообще вся Россия, там было легко дышать.

На лекции обычно собирался полный зал – по 100-150 человек в зависимости от спикера, вспоминает Василий. "Револьт-центр" был популярен несмотря даже на не самое удачное расположение – он не в центре Сыктывкара.

– Когда это место появилось, некоторые подумали: офигеть, у меня теперь есть чем заняться, куда сходить, что-то посмотреть, может быть, новые контакты какие-то завести, – вспоминает Иванов. – Это место, где люди, там работающие, продвигали свои ценности, которые сейчас идут вразрез с ценностями российского государства.

Руководитель медиа-проекта "Эхо" Максим Курников до войны и эмиграции несколько раз приезжал в "Револьт-центр" с "Дилетантскими чтениями".

– Это было отличное место для проведения всяких выступлений, лекций. И мне запомнилась кофейня на входе, где висит в рамочке письмо от Стивена Хокинга Револьту Пименову. Это показывало, насколько Пименов действительно был интересным человеком и почему это место было названо его именем, – рассказывает Курников.

Хокинг и Пименов переписывались про "черные дыры". В январе 1987 года Хокинг отправил Пименову копию своей статьи под названием "Новая топология искривлённого пространства‑времени, которая включает случайные, дифференциальные и конформные структуры". Хокинг старался доказать, что искривление пространства действительно приводит к возникновению "черных дыр", а советский ученый, напротив, в своих работах пытался рассчитать космическое пространство без них, то есть моделировать метрику, где "черные дыры" исчезают. Револьт Пименов, автор термина "хроногеометрия", несмотря на то, что был вытеснен на периферию из-за своих диссидентских взглядов, сумел внести вклад в мировую науку, предложив новую метафизику пространства.

Максим Курников вспоминает "Револьт-центр" как профессиональную команду единомышленников, ориентированную "на то, чтобы это было современно, актуально и интересно". В Сыктывкаре, говорит он, "была отличная публика, задающая очень хорошие вопросы".

– В принципе, Сыктывкар и республика Коми – это очень интересный и сложно устроенный регион. И в некотором смысле "Револьт-центр" и медиа "7х7" как раз продукт этого сложного всего. Все лучшие демократические традиции, какие там были, они сумели сохранить и показать их привлекательность. У них просто потрясающе это получалось. Мы там встречались с людьми разных политических взглядов, разных партий, разговаривали с ними для того, чтобы лучше понять, что происходит в Коми. И это было место для всех. Не то, что "мы только таких пускаем, а таких не пускаем". И это было очень классно. Мне кажется, что не команда "Револьт-центра" сделала регион таким сложным, а регион был сложным, и появились замечательные люди, которые сумели эту сложность реализовать в осязаемой шкале. Эти проекты показывали, насколько регионы на самом деле готовы к тому, чтобы быть культурно самостоятельными, задавать собственную повестку, разговаривать о том, о чем им интересно, а не о том, что только в столицах происходит. Коми был один из тех регионов, в котором была жизнь – не просто политическая, но и общественная.

Масштаб акции 8 июля показывает, что это не местная, а федеральная история, считает Курников. Самой атаке на "Револьт-центр" он не удивлен.

– К сожалению, логика развития режима, логика развития репрессий заставляет нас к этому относиться без особенного удивления. Цель любых репрессий – страх. 20% насилия, 80% пропаганды – это, в общем, то, чего хочет добиться любой авторитарный режим, чтобы все, кто им не подчинены, все, кто находятся не внутри этой машины, боялись, пресмыкались, не думали хоть как-то вильнуть. Плюс ко всему, все последние месяцы такие репрессии направлены, в первую очередь, против тех, кто не радикален, тех, кто не призывает на баррикады, тех, кто работает клеем для общества. И власть последние месяцы очень старается разорвать связи между теми, кто внутри страны, и теми, кто снаружи, – говорит Курников.

"Двигатель находится в Коми"

Политолог Александр Кынев считает, что атака на местных активистов и журналистов связана с выборами, которые в этом году пройдут в Коми.

– Надо рассматривать события в контексте. В Республике Коми в этом году пройдут одновременные выборы Госсовета, все муниципальные выборы, исторически так сложилось, и выборы главы Республики Коми, – напоминает Кынев. – С момента смены главы региона (в ноябре 2024 года с поста главы республики ушел Владимир Уйба, вместо него был назначен врио Ростислав Гольдштейн. – "Окно") мы наблюдаем очевидную кампанию давления вокруг коммунистов, вокруг Олега Михайлова (лидер КПРФ в регионе, был выдвинут партией на выборы главы Коми, но не зарегистрирован кандидатом. – "Окно"). Надо понимать, что в Коми есть очень сильное гражданское общество. Такая широкая коалиция, куда входят экологи, правозащитники, движение коми-народа. И эта широкая коалиция имела несколько центров кристаллизации. Политически часто многие шли к коммунистам, но объектом инфраструктуры, площадкой для встреч был "Револьт-центр". А "Револьт-центр" исторически связан с порталом "7х7", который возникал в Коми как региональная дискуссионная площадка, а потом разросся до межрегиональной. Соответственно, что мы наблюдаем под эти выборы? В начале – нападки на Михайлова. Почти параллельно прошли праймериз "Единой России" с попыткой задвинуть всю старую элиту. Тоже в довольно жестком формате. Потом происходит отставка Елены Шумиловой из Совета Федерации. Теперь происходят обыски по линии "Револьт-центра". То есть одно, второе, третье, четвертое. Не многовато ли?

– В Коми под выборы приехали около полусотни провластных политтехнологов, чтобы обслуживать "Единую Россию" и их спойлеров, их задача – мочить все живое, что еще осталось, они это делают через местные СМИ и телеграмканалы, – говорит информированный собеседник в республике. – "Револьт-центр" это единственное пространство для местного активизма, я удивлен, если честно, что за ними раньше не пришли – наверное, просто отмашки не было. Статья о "госизмене", которую вменяют Павлу Андрееву, настолько резиновая, что туда можно "пришить" все, что хочешь – и никто ничего не сможет сделать, поскольку все такие дела сразу засекречивают. Хорошо, что Андреева нет в России, и плохо, что тут в заложниках остался практически весь коллектив "Револьт-центра".

Александр Кынев уверен, что сыктывкарское дело по госизмене инициировано в самом регионе.

– Как показывает практика, репрессии всегда имеют конкретного интересанта. Я думаю, что это коми-история. Другое дело, что само это дело может быть выгодным многим, но всегда есть какой-то двигатель процесса. Двигатель процесса, я думаю, находится в Коми, – считает политолог.

– Такое ощущение, что в ФСБ поступила команда бороться с "деколонизаторами", которых в республике на самом деле нет, поскольку все они давно за границей, – говорит собеседник в Сыктывкаре. – Но для спецслужб это и неважно: если сказано найти "деколонизаторов", значит найдут, кого – неважно. Но вообще единственная политическая сила, которая поднимает этот вопрос, – это местная КПРФ, но они поднимают его "правильно" и в легальном поле: речь не идет об отделении от России, а просто ставится вопрос о справедливом перераспределнии нефтегазовых доходов между центром и добывающими республиками, что, конечно же, очень актуально для Коми.

Республика Коми богата полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, бокситы, титановые руды, каменную соль и другие. Коми входит в число ведущих регионов России по добыче нефти и угля. В недрах республики также есть запасы горючих сланцев, асфальтитов, редких металлов и редких земель, золота, алмазов, каменных и калийных солей, а также различных строительных материалов. Однако, согласно рейтингу российских регионов по качеству жизни за 2024 год, Республика Коми заняла 71-е место из 85 возможных.