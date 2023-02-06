Суд отказался признать правдой слова Венедиктова о Пригожине

Пресненский суд Москвы отказался пересмотреть решение по иску бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. В своём иске Пригожин требовал признать недостоверными слова Венедиктова, назвавшего его хозяином "ЧВК Вагнера". Суд принял такое решение несмотря на то, что позднее Пригожин сам признал, что является основателем этой вооружённой организации, бойцы которой сейчас воюют в Украине.

Пригожин подал в суд на Венедиктова и главного редактора сайта "Эхо Москвы" летом 2021 года после того, как Венедиктов в эфире назвал его "хозяином" "ЧВК Вагнера". В августе 2022 года суд признал высказывание Венедиктова недостоверным, но не обязал "Эхо" опровергнуть его.

Однако уже через месяц, в сентябре 2022 года, Евгений Пригожин публично признал, что основал "ЧВК Вагнера" в 2014 году и управляет ею. После этого он многократно публично выступал как основатель и спонсор организации, а также заявил, что "дарит Венедиктову победу в суде". Алексей Венедиктов подал апелляцию на августовское решение суда.

Венедиктов у себя в телеграме прокомментировал сегодняшнее решение суда: "Суд не поверил Пригожину, что он основатель и финансист группы "Вагнер". Суд отказался принять "подарок" Пригожина Венедиктову. Да что же это деется-то!"

Евгений Пригожин через свою пресс-службу также ответил журналистам "Коммерсанта" на просьбу прокомментировать отказ суда: "Я думаю, что отказ связан с невероятной консолидацией общества, которая отторгает либеральную антироссийскую угрозу. Хотя Венедиктова, конечно, жалко. Все разбежались, а он один за них отдувается".