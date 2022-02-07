"Медиазону" и её главреда оштрафовали за публикации о штабах Навального

Суд в Москве оштрафовал издание "Медиазона" и его главного редактора Сергея Смирнова на сорок тысяч и четыре тысячи рублей соотвественно, признав их виновными в "злоупотреблении свободой массовой информации".

Согласно материалам административного дела, "Медиазона" и её руководитель виновны в том, что в публикациях о штабах Навального не указали об их признании "экстремистскими организациями" и запрете их деятельности на территории России.

В январе стало известно, что Роскомнадзор не реагирует на такие же нарушения законодательства со стороны государственных СМИ Russia Today и РИА "Новости", которые при упоминании радикального исламского движения "Талибан" перестали указывать, что оно признано в России террористическим и запрещено.

Отмечалось, что изменение редакционной политики в отношении "Талибана" произошло по прямому указанию руководства международного информационного агентства "Россия сегодня", генеральным директором которого является ведущий телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселёв.

Издание "Медиазона" и Сергей Смирнов признаны российскими властями "иностранными агентами". СМИ и его главный редактор не согласны с этим решением.