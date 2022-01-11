Роскомнадзор не штрафует RT и РИА "Новости" за нарушения своего закона

Роскомнадзор не реагирует на нарушения законодательства со стороны государственных СМИ Russia Today и РИА "Новости", которые при упоминании движения "Талибан" перестали указывать, что оно признано в России террористическим и его деятельность на территории страны запрещена. На это обратил внимание телеграм-канал "ЧТД", отметив при этом, что другие СМИ - в частности, признанное российскими властями "иностранным агентом" издание Republic - за подобные нарушения довольно быстро получают штрафы.

Также редакция "ЧТД" обратила внимание на то, что телеканал Russia Today и его многочисленные подразделения получают иностранное финансирование, однако Минюст не вносит их в реестр "иностранных агентов" - как, например, издание "Медиазона".

В ноябре прошлого года стало известно, что руководство международного информационного агентства "Россия сегодня", генеральным директором которого является ведущий телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселёв, запретило своим сотрудникам называть "Талибан" запрещённой в России организацией. Вместо этого после упоминания "Талибана" журналисты должны писать "организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность".

СМИ отмечают, что на сайте РИА Новости, которое входит в холдинг "Россия сегодня", а также на сайте телеканала Russia Today сразу же появились сообщения, где используется новая формулировка.

Официально "Талибан" входит в федеральный список организаций, объявленных в России террористическими.

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В августе 2020 года радикальное движение "Талибан" без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Страна фактически полностью оказалась под контролем талибов. Запад не признаёт власть радикального движения. Российские власти, не признавая её официально, регулярно проводят встречи с талибами, принимая их в Москве. Владимир Путин объявил, что Россия будет "двигаться" в сторону исключения "Талибана" из списка террористов, но, по его словам, в первую очередь это должен сделать Совет Безопасности ООН.