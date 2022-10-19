Мединский назвал студентов журфака МГУ тварями

Помощник президента России Владимир Мединский на презентации книги оскорбил студентов факультета журналистики МГУ. Его высказывания цитирует РИА "Новости".
"Журфак МГУ забит этими тварями – ещё и из числа, так сказать, учеников либеральных преподавателей", – заявил Мединский. По его мнению, свобода и плюрализм в России процветали тридцать лет, но "в военное время как-то это нехорошо".
Мединский добавил, что книга, "через весь текст которой красной нитью проходит мысль о том, что каждый должен подняться на защиту Родины и соотечественников", должна дойти до "потенциальной аудитории – до тех, кто смог бы это знание пронести дальше".
"Чтобы вот этим персонажам через дорогу мозги на место поставить", — подчеркнул он.
Через дорогу от места презентации книги находится журфак МГУ, "где затравили парня", пояснил Мединский. В конце сентября студенты в чате осудили поступок своего сокурсника, который пришёл на факультет в футболке с буквой Z – неофициальным символом российского вторжения в Украину – и стал размахивать флагом так называемой ЛНР на мраморной лестнице.
Руководство МГУ не раз заявляло о недопустимости политических акций в вузе. После публикации переписки девушкам, осудившим акцию сокурсника, стали поступать анонимные угрозы. Декан факультета журналистики Елена Вартанова выступила за их отчисление на заседании этической комиссии.
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