Студенток журфака МГУ отчислили за критику акции с флагом "ЛНР"

Двух студенток факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова отчислили после того, как они осудили акцию третьекурсника Степана Антропова. Он пришёл в здание журфака на Моховой в футболке с буквой Z и размахивал флагом самопровозглашенной "ЛНР" на главной лестнице факультета. Об этом студентки рассказали "Новой газете. Европа".

Решение об отчислении приняла Комиссия по студенческим делам. Сами заявления ещё не подписаны, – уточнили студентки, имена которых не называются. По их словам, на заседании декан факультета Елена Вартанова говорила, "что они позорят вуз". Несмотря на то, что большинство проголосовало против отчисления, решающее слово осталось за деканом, которая выступила за. Ещё пятерым студентам, в том числе старосте курса, вынесли строгий выговор.

Самого Антропова на комиссии не было, так как руководство факультета не считает его нарушителем, – рассказали источники The Insider. Они отмечают, что заседание пытались скрыть от студентов.

Накануне декан журфака Елена Вартанова написала пост во "ВКонтакте", в котором осудила критику Антропова, посчитав, что "подобная враждебность среди студентов неприемлема".

Во время акции Антропова 23 сентября студенты напомнили ему о запрете политических акций в вузе и позвали охранников. Те никак не отреагировали на происходящее. Позже в чате факультета учащиеся возмутились, что наказывают в стенах журфака только за политические высказывания, направленные против власти.