Помощник Владимира Путина, бывший министр культуры Владимир Мединский предложил "прямо сегодня" ввести во всех российских школах обязательную утреннюю молитву во славу России. Цитату приводит государственное агентство ТАСС. Чиновник заявил, что обязательная молитва существует в США. Там она запрещена 50 лет назад.

Выступление чиновника состоялось на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества. "Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, её символов и флага […] И это – 150 лет", – заявил Мединский. По его словам, опыт "воспевания страны, флага и государственных символов" необходимо перенять и России.

Он предложил рекомендовать министерству просвещения ввести аналогичную систему в России. После этого Мединский обратился к комиссии и попросил поднять руки тех, кто за и против. Он заявил, что решение принято единогласно. При этом на записи мероприятия видны несколько человек, которые не подняли руки, отмечает канал "Настоящее время".