Медсестра медцентра, где погибли 7 пациентов, пыталась покончить с собой

Старшая медсестра консультативно-диагностического центра в Санкт-Петербурге Марина Ефремова пыталась покончить с собой. Она одна из обвиняемых по делу о гибели семерых пациентов после обследования желудка. Об этом со ссылкой на мужа медсестры пишет "Новая газета".

По словам Ефремова, 3 февраля они с женой собирались ехать к адвокату. Пока он чистил от снега автомобиль, Марина Ефремова сказала, что пойдёт в магазин. Однако выйдя на трассу, она бросилась под колеса фуры. Водитель автомобиля говорил, что заметил женщину, выбежавшую на дорогу, и успел затормозить. Ефремова получила травмы. Сейчас она находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы. Перед попыткой суицида она оставила записку, в которой "попрощалась" с родственниками. Накануне инцидента медик была на допросе у следователя, она находится под подпиской о невыезде.

Коллеги Ефремовой предположили, что на она решила свести счеты с жизнью из-за давления, но кто именно давил на медика - они не знают. "Либо угрожали ей, либо что-то еще. Если уж человек решил покончить с собой, то что-то было. Не просто же так она кинулась под машину", - рассказала медсестры городского медцентра.