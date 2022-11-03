"Медуза": Дугин, Проханов и Малофеев влияют на идеологию Кремля

В Кремль в последние месяцы регулярно приглашают на беседы радикальных консервативных идеологов, в том числе Александра Дугина, Александра Проханова и Вардана Багдасаряна. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и "Единой России". По их словам, с идеологами беседуют о том, "в чём цель России, чего она хочет". В беседах принимает участие кремлёвский куратор внутренней политики - замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Также Кремль, как утверждается, стал консультироваться и с основателем канала "Царьград" бизнесменом Константином Малофеевым, причастным, как утверждалось, к финансированию отрядов так называемого ополчения, участвовавших в аннексии Крыма и в первом этапе войны в Донбассе.

По словам источников "Медузы", близких к Кремлю, Малофеев, Дугин, Проханов и Багдасарян должны помочь Кремлю "нащупать какие-то контуры новой идеологии". Взгляды четверых упомянутых деятелей различаются нюансами (Проханов сталинист-имперец, Малофеев - антикоммунист и сторонник абсолютной монархии, Дугин радикально отвергает Запад и его ценности), но они едины в том, что считают нынешнюю войну в Украине прежде всего противостоянием России и Запада на цивилизационном уровне.

По данным "Медузы", по итогам встреч Кремль использует ряд тезисов радикальных идеологов в своей повестке - это можно заметить на примере выступлений Кириенко, например его недавней речи о "народной войне".

Как пишет издание, важную роль в том, что Дугина стали чаще приглашать в Кремль, сыграло убийство его дочери. Дарья Дугина погибла в августе в результате взрыва в Подмосковье. Российское следствие обвиняет в его организации Украину. По словам собеседников "Медузы", близких к Кремлю, после этого Путина "всерьез заинтересовала" фигура Дугина . Спустя месяц после гибели Дарьи Дугиной, 30 сентября, Путин впервые употребил в публичном выступлении одно из любимых понятий Дугина - "англосаксы".

Ранее западные СМИ и аналитики, как сказал один из собеседников "Медузы", преувеличивали влияние Дугина и его идей на Кремль, однако в последние месяцы оно действительно возросло, и теперь Дугин, как и Проханов, "помогают сформулировать российскую идеологию в принципе". При этом, как уверяют источники, сам Кириенко и его люди не разделяют идеи Дугина, однако считают возможными обращаться к ним в нынешних условиях: "Сейчас война — нужны воинственные".

Александр Дугин в последнее время выступает с утверждениями, что война в Украины аналогична "Страшному суду", а Россия противостоит "Антихристу" в лице "коллективного Запада. В менее радикальной форме те же идеи звучали и в последних заявлениях патриарха Кирилла и в речи самого Путина по случаю аннексии украинских территорий.