"Медуза": бизнесмен Мамут уехал на Запад и хочет создать "либеральное СМИ"

Российский миллиардер Александр Мамут, бывший совладелец "Рамблера" и владелец изданий Газета.ру и Лента.ру, после начала широкомасштабного вторжения в Украину уехал из России, где у него практически не осталось известных активов. Об этом со ссылкой на четыре источника сообщает "Медуза".

Один из знакомых Мамута, не названный по имени, рассказал изданию, что сейчас Мамут живёт попеременно в Великобритании и Франции. По словам источника "Медузы" в окружении Мамута, бизнесмен "очень не хочет попасть под новые санкции" и в связи с этим, как выразился источник, "хочет стать „хорошим русским“, максимально очиститься — и с этой целью решил делать медиа, которое будет продвигать либеральную повестку". Утверждается, что он советовался о возможности создания новой структуры с экономистом Сергеем Гуриевым, провостом парижского Института политических исследований (Sciences Po), который входит в состав Антивоенного комитета России. Гуриев сказал "Медузе", что встречался с Мамутом, но проект создания медиа с ним не обсуждал. С самим Мамутом "Медуза" связаться не смогла.

Александр Мамут с 2018 года находится под санкциями США, но в европейские санкционные списки включён не был - даже после начала полномасштабной войны. Мамут присутствует в составленном Фондом борьбы с коррупцией так называемом списке 6000 коррупционеров и разжигателей войны (соратники Алексея Навального обвиняют его в "политической коррупции").

При этом "Медуза" указывает, что в России у Мамута уже фактически не осталось известных доходных активов. 45% холдинга "Рамблер" он продал Сбербанку ещё в 2020 году.

"Медуза" предваряет свой материал дисклеймером о конфликте интересов, поскольку весной 2014 года именно Александр Мамут уволил Галину Тимченко с поста главного редактора Ленты.ру после публикации в издании материалов об украинском Майдане. Бывшие журналисты "Ленты" во главе с Тимченко впоследствии создали "Медузу".