Хорошие русские со сковородкой. Рунет о фотопроекте RELOCATED

Интересный, но, судя по реакциям, неоднозначный проект выпустили организация "Настоящая Россия" и известный фотограф Сергей Пономарёв.

Фотографии из цикла RELOCATED запечатлели известных российских эмигрантов с какими-то знаковыми и важными для них вещами.

Илья Азар:

в прошлом году в гости заезжал пулитцеровский лауреат Сергей Пономарёв, сфотографировал для своего проекта о российских антивоенных эмигрантах

Сергей попросил, чтобы в кадре обязательно был предмет, который я взял с собой из дома. уезжал-то я в марте 2022 года с одним рюкзаком, в который положил обычный набор для трехдневной командировки, но любимая африканская маска доехала позже

только когда рассказывал про нее Пономареву, вдруг понял, что не просто так она мне так нравится, ведь маска эта — аллегория нынешнего состояния российской журналистики (а может и всей адекватной части общества)

Лиза Парамонова:

Интересный проект. Мне всегда любопытно, что брали с собой из прошлой жизни. Я взяла 2 картины без рамок. Если честно, это все.

У многих проект вызвал явное отторжение.

Катя Марголис:

Красильщик со сковородкой, Фишман с ракеткой, Серебренников с библиотекой во всю стену…

Нет, это не шутка.

Их голоса имеют, оказывается, решающее значение



Похоже, что это и есть "настоящая Россия". Апрель 2023

Алла Мозжухина:

Началось всё с Монгайт и ее поста прощания с Тбилиси - все ее педикюрши маникюрши парикмахеры завтраки винные лавки рестораны,которые были так чудесны.

Но она вынуждена переезжать.

И война была уже в разгаре...

Ася Энгеле:

проект фотографа Сергея Пономарёва "RELOCATED", чудовищный по бестактности и эгоцентризму на фоне происходящего в Украине каждый день.

Константин Плешаков:

Боже ж мой, сколько страданий в этом мире. Кто с ухватом, кто с кочергой, Чулпан Хаматова со сковородкой. Сидят, вытирают сопли; на мероприятиях вытирают сопли друг другу. Фотографируются, придумывают арт-проекты, награждают друг друга, любят. Уверяют, что слагают стихи исключительно навзрыд, и что - товарищ, верь, взойдет она. Кстати, уже спорят, в каком порядке писать их имена на обломках самовластья

Ашот Андреев:

Вот эти вот российские квази-беженцы - противники войны, изображенные на оригинальных фото Сергея Пономарёва, это они и привели к этой войне. Потому, что молчали, когда надо было говорить, бездействовали, когда надо было действовать, прятались, когда должны были выйти. Потому, что они по собственной воле комфортно встраивались в путинскую систему до тех пор, пока это было безопасно для жизни их детей. Постановочные страдания на камеру - чистейшая циничная ложь людей, отказывающихся признать свою причастность к войне.

Сергей Панчесный:

Похоже нет такого днища, которое не смог бы пробить настоящий российский "либерал".

Симптоматично, что встречные комментарии фокусируются не столько на сути самих фотографий, сколько на фигуре одного из заметных критиков проекта, Кати Марголис.

Алексей Алешковский:

Что меня восхищает в Кате Марголис, так это святая, абсолютная незамутненность, с которой она осуждает других в том, чем знаменита сама: от двойных стандартов до страстных антивоенных филиппик, украшенных собственными кокетливыми портретиками на безмятежных венецианских фонах 🤣

Но тут понятно: хорошие русские покусились на статус решающего значения ее русского голоса правды.

Кирилл Шулика:

Я удивляюсь, зачем нормальные люди как-то обсуждают и стыдят тех, кто рассказывает, что русские должны каяться с траурными лицами и, не дай Бог, фотографироваться с теннисной ракеткой.

Просто те, кто подобное рассказывает, просто придурки. А жить надо полноценно, делать, что хочешь, плевать на демшизу и белое пальто.

Александр Рыклин:

Да, вы вообще что ли!!!!???? Тысячу раз было сказано - нельзя фотографироваться!!! С ракеткой???!!! Для большого тенниса или для пинг-понга? Для большого????!!!!! Боже мой, боже мой, и что же теперь делать???!!! Как изжить этот несмываемый позор???!!!

С утюгом????!!! Электрическим???!!!! Какой ужас!!!!

Всем, сука, всем ползти на коленях до Венеции!!!!!

Александр Черкасов:

Ругают Сергея Пономарева и тех, кого он снимал: Чулпан Хаматову, Илью Азара и других. Не просто зря, а подловато ругают, как тот комиссар из песни: "что же ты, собака, в танке не сгорел?"

Дмитрий Фронт:

Екатерина Марголис продолжает расчесывать раны. До крови. Чтобы они никогда не зажили. Теперь она обратила внимание на фотопроект Сергея Пономарева RELOCATED, в котором автор снимает уехавших из России известных людей, взявших с собой самое ценное. Чулпан Хаматова с портретом родителей, Михаил Фишман с теннисной ракеткой, Илья Красильщик со сковородкой, а Кирилл Серебренников с библиотекой, которая Кати показалась слишком большой для чужбины. Катя назвала проект пронзительным в своем эгоцентризме и предложила сделать диптих: например, на одной стороне Серебренников со своей библиотекой, с которой он уехал из России, а на другой мальчик с собакой, которую он взял с собой, когда бежал из Ирпени. Одна женщина прокомментировала эту фотографию так: «ой, а я думала, что справа Чулпан Хаматова», как бы съязвив. То есть ничего кроме дополнительной ненависти Катя Марголис преложить не может. Ненавистью легче управлять и бить ей всех подряд, объединяя людей, которые оказались на войне и тех, кто эту войну осудил. Многие аплодируют Кате за ее творческую находку. Тысячи лайков. А я бы предложил Кате создать свой проект без чужих половинок. Например, на одной стороне Катя покупает манго на рынке в Венеции, где она живет, а на другой пули, которые делают в том числе на налоги, которые идут с аренды за Катину московскую квартиру. Почему люди не начинают с себя? Почему они смотрят на других и их же осуждают? И за что осуждают? За художественное высказывание, которое не является военной агитацией и демонстрирует психологическую драму людей на фоне социальной катастрофы.

Но очевидно, что высказывание и правда получилось двусмысленным.

Анастасия Каримова:

Ребят. Что с чувством уместности? Неужели вы не видите, как дико этот фотопроект выглядит в контексте войны? Какая у него цель, для чего это сейчас, зачем? Решающие значение сейчас имеют не голоса (уж точно не ваши).

Мария Смирнова:

Дисклеймер: эмиграция — это, безусловно, очень тяжело. Политическое беженство — тем более. Я уезжала из России почти десять лет назад, по собственному желанию, в относительно спокойной обстановке, и все равно в процессе чуть не спятила от стресса. Скучать по дому — нормально. Тосковать по вещам — нормально. Плакать над плюшевым мишкой и фотографией родителей — более чем нормально. А вот что не очень, на мой взгляд, нормально — так это на четырнадцатый месяц войны продолжать проявлять поразительную нечувствительность к контексту.

Проблема проекта Relocated не в теме, а в тоне. В пафосе, который и в мирное-то время вызвал бы, ну, скажем так, неловкость (она же кринж). А тут неловкость перерождается в натуральный финский стыд. Собрать группу, состоящую в основном из довольно привилегированных людей, которые и в эмиграции многие из своих привилегий сохранили, и попросить их изобразить вековую печаль на фоне модных интерьеров квартир в европейских столицах — вот этот сеттинг должен рассказать миру о том, как трудно приходится политическим эмигрантам из России? Серьезно?