Житель Санкт-Петербурга Олег Антипов, арестованный по уголовному делу о теракте из-за взрыва на Крымском мосту, сам связался со спецслужбами и хотел помочь расследованию, но стал обвиняемым по делу. Об этом в интервью "Медузе" рассказала его жена Ирина Антипова.

Олегу Антипову 33 года, он был владельцем фирмы "ТЭК-34", зарегистрированной в Ульяновске, но сам с женой и ребенком жил в Петербурге. Его компания занималась перевозками грузов. Как рассказала супруга Антипова, её мужу пришло коммерческое предложение о перевозке груза от фирмы, с которой он работал уже больше двух лет. Он оформил заявку и организовал перевозку.

Затем Антипов из новостей узнал о взрыве на мосту. Он сам позвонил в ФСБ по Петербургу и поехал туда, чтобы рассказать о том, что он знает о перевозке груза. "Он им так и сказал: у меня есть очень важная информация, которая, возможно, поможет найти преступников", – рассказала его жена Ирина.

В ФСБ Антипова допрашивали несколько часов, задавали одни и те же вопросы, ночью сотрудники приехали к нему домой и осматривали его квартиру. Ирина Антипова говорит, что они были вежливыми. После обыска сотрудники ФСБ ушли и семья "жила обычной жизнью". 14 октября представители ФСБ снова пришли к ним в квартиру и увели Антипова, сказав, что "нужно поехать в Москву и просто дать там показания". В Москве его задержали, а затем арестовали.



Он находится в СИЗО №4, его один раз помещали в карцер, за что именно - неизвестно. Следствие с Антиповым или его адвокатом больше не контактировало.