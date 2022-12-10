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"Медуза": по делу о взрыве Крымского моста арестовали петербуржца, который хотел помочь следствию

Житель Санкт-Петербурга Олег Антипов, арестованный по уголовному делу о теракте из-за взрыва на Крымском мосту, сам связался со спецслужбами и хотел помочь расследованию, но стал обвиняемым по делу. Об этом в интервью "Медузе" рассказала его жена Ирина Антипова.

Олегу Антипову 33 года, он был владельцем фирмы "ТЭК-34", зарегистрированной в Ульяновске, но сам с женой и ребенком жил в Петербурге. Его компания занималась перевозками грузов. Как рассказала супруга Антипова, её мужу пришло коммерческое предложение о перевозке груза от фирмы, с которой он работал уже больше двух лет. Он оформил заявку и организовал перевозку.

Затем Антипов из новостей узнал о взрыве на мосту. Он сам позвонил в ФСБ по Петербургу и поехал туда, чтобы рассказать о том, что он знает о перевозке груза. "Он им так и сказал: у меня есть очень важная информация, которая, возможно, поможет найти преступников", – рассказала его жена Ирина.

В ФСБ Антипова допрашивали несколько часов, задавали одни и те же вопросы, ночью сотрудники приехали к нему домой и осматривали его квартиру. Ирина Антипова говорит, что они были вежливыми. После обыска сотрудники ФСБ ушли и семья "жила обычной жизнью". 14 октября представители ФСБ снова пришли к ним в квартиру и увели Антипова, сказав, что "нужно поехать в Москву и просто дать там показания". В Москве его задержали, а затем арестовали.

Он находится в СИЗО №4, его один раз помещали в карцер, за что именно - неизвестно. Следствие с Антиповым или его адвокатом больше не контактировало.

  • Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, гружёный топливом. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял о том, что считает мост легитимной военной целью, однако случившееся официально не комментировал.
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Ведомство полагает, что к теракту причастны 12 человек, среди которых трое – граждане Украины и Армении. 13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых обвиняемых: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна. 17 октября были арестованы еще трое подозреваемых – Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых.
  • Крымский мост стратегически важен как для снабжения аннексированного Крыма, так и для поставок в Крым живой силы, техники и вооружений для боевых действий в Украине. После взрыва на мосту Россия резко усилила обстрелы Украины, включая гражданскую инфраструктуру. Владимир Путин назвал массовые ракетные удары ответной мерой.

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