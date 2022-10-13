В Армении начато расследование в связи со взрывом Крымского моста

Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело в связи со взрывом Крымского моста 8 октября. ФСБ и Следственный комитет России ранее утверждали, что грузовик, в котором находилась взрывчатка, въехал из-за рубежа на территорию Армении и оттуда через Грузию направился в Россию.

Согласно пресс-службе Совета национальной безопасности, дело возбуждено по предполагаемым фактам содействия международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу Евразийского экономического сообщества группой лиц по предварительному сговору, подделки документов.

Российская сторона ранее сообщила, что в связи со взрывом задержаны 8 человек, в том числе гражданин Армении Артур Терджанян, которые подозреваются в подготовке взрыва на Крымском мосту. Согласно российской версии, взрыв организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов при содействии пяти граждан России, двух граждан Украины и одного гражданина Армении. Киев не взял на себя ответственность за взрыв, но ранее неоднократно заявлял о том, что считает мост легитимной военной целью.

Радио Азатутюн - Армянская служба Радио Свобода - отмечает некоторые несоответствия между официальной российской версией и сообщениями армянских правоохранительных органов.

По утверждению ФСБ, взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой в кузове грузового автомобиля. В начале августа груз был отправлен из порта Одессы в болгарский порт Русе, затем был доставлен в грузинский порт Поти, а уже затем в Армению. Комитет государственных доходов Армении подтверждает, что в конце сентября грузовик, которым управлял Артур Терджанян, въехал в Армению из Болгарии через территорию Грузии, но в результате рентгенологического исследования груза никаких факторов риска обнаружено не было.

В списках избирателей Армении Артур Терджанян 1985 года рождения не числится. Комитет госдоходов Армении отмечает, что он также имеет гражданство Грузии, однако российская сторона ничего об этом не сообщает. Кроме того, российская сторона утверждает, что после таможенного оформления груза в Армении документы на него были подделаны, а Комитет госдоходов Армении отмечает, что документы не менялись - груз прибыл из Грузии в Армению уже от имени фирмы "ГУ АР ДЖИ ГРУП", от имени которой он отправился потом в Россию. Радио Азатутюн нашло родственников владельца этой фирмы, это некий Гурген Шлепчян, этнический армянин, живущий в Грузии. Какое отношение он имеет к Терджаняну, неясно.

Власти Грузии и Болгарии утверждают, что грузовик, который взорвался на Крымском мосту, не был на их территории.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой, двигавшийся в направлении аннексированного Крыма. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, груженый топливом. Погибли несколько человек.