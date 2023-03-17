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"Медуза": Путин пойдёт на выборы под лозунгом "морального превосходства" РФ

Владмир Путин и епископ Тихон (Шевкунов)

Избирательная кампания на выборах президента России 2024 года со стороны Кремля будет построена на "идеологии консерватизма". Об этом на недавнем семинаре работников Администрации президента, региональных чиновников и политтехнологов рассказали высокопоставленные сотрудники Кремля во главе с заместителем руководителя администрации Сергеем Кириенко - утверждает "Медуза" со ссылкой на источники из числа участников семинара.

Из слов представителей Кремля следует, что Путин будет баллотироваться на пятый срок - такую возможность ему даёт принятая в 2020 поправка к Конституции о так называемом обнулении сроков. При этом Путин будет позиционироваться как "хранитель традиционных ценностей". Ставка также будет сделана на риторику о "моральном превосходстве" России над другими странами, в особенности западными.

Как отмечают источники "Медузы", ещё с 2021 года, то есть со времён до начала широкомасштабного вторжения в Украину, Кремль прорабатывает концепцию России как "государства в себе", самодостаточного и мало взаимодействующего с внешним миром. После начала войны под эту идею подверстали и тему так называемого "русского мира".

В преддверии выборов чиновники Кремля должны сформулировать так называемое "ДНК России". Проектом занимается общество "Знание", возглавляемое тем же Кириенко. Речь идёт о неких "ценностных константах", якобы присущих России, среди которых "общинность, чувство долга и сверхцели, экзистенциальная устойчивость и приоритет нематериального над меркантильным". В администрации считают, что в российском обществе растёт запрос на консерватизм подобного толка.

  • Путин нередко касается темы традиционных ценностей, часто сводя их к неприятию идей гендерного равенства и прав ЛГБТ. Почти в каждом его выступлении на эту тему фигурируют так называемые родители номер один и номер два, якобы заменяющие на Западе отца и мать, и критика так называемой пропаганды ЛГБТ.

Как сообщал ранее РБК и писала та же "Медуза", перед участниками совещания поставили задачу превзойти результат Путина на выборах 2018 года - тогда он набрал почти 80% голосов при явке чуть менее 70%. Независимые наблюдатели и аналитики утверждают, что из-за фальсификаций эти официальные результаты следует оценивать скептически - во многих регионах число учтённых голосов в поддержку Путина явно выше, чем реальных. Власти отрицают фальсификации.

Мероприятие также, как утверждается, посетили представители самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии. Перед посланием Путина Федеральному собранию 21 февраля в сети и СМИ распространялись слухи, что может быть инициировано включение этих территорий в состав России. Этого не произошло, однако источники "Медузы" утверждают, что российские власти по-прежнему не отказались от идеи аннексировать и эти территории, которые подавляющее большинство стран мира считают частью Грузии.

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