"Медуза": Путин пойдёт на выборы под лозунгом "морального превосходства" РФ

Избирательная кампания на выборах президента России 2024 года со стороны Кремля будет построена на "идеологии консерватизма". Об этом на недавнем семинаре работников Администрации президента, региональных чиновников и политтехнологов рассказали высокопоставленные сотрудники Кремля во главе с заместителем руководителя администрации Сергеем Кириенко - утверждает "Медуза" со ссылкой на источники из числа участников семинара.

Из слов представителей Кремля следует, что Путин будет баллотироваться на пятый срок - такую возможность ему даёт принятая в 2020 поправка к Конституции о так называемом обнулении сроков. При этом Путин будет позиционироваться как "хранитель традиционных ценностей". Ставка также будет сделана на риторику о "моральном превосходстве" России над другими странами, в особенности западными.

Как отмечают источники "Медузы", ещё с 2021 года, то есть со времён до начала широкомасштабного вторжения в Украину, Кремль прорабатывает концепцию России как "государства в себе", самодостаточного и мало взаимодействующего с внешним миром. После начала войны под эту идею подверстали и тему так называемого "русского мира".

В преддверии выборов чиновники Кремля должны сформулировать так называемое "ДНК России". Проектом занимается общество "Знание", возглавляемое тем же Кириенко. Речь идёт о неких "ценностных константах", якобы присущих России, среди которых "общинность, чувство долга и сверхцели, экзистенциальная устойчивость и приоритет нематериального над меркантильным". В администрации считают, что в российском обществе растёт запрос на консерватизм подобного толка.

Путин нередко касается темы традиционных ценностей, часто сводя их к неприятию идей гендерного равенства и прав ЛГБТ. Почти в каждом его выступлении на эту тему фигурируют так называемые родители номер один и номер два, якобы заменяющие на Западе отца и мать, и критика так называемой пропаганды ЛГБТ.

Как сообщал ранее РБК и писала та же "Медуза", перед участниками совещания поставили задачу превзойти результат Путина на выборах 2018 года - тогда он набрал почти 80% голосов при явке чуть менее 70%. Независимые наблюдатели и аналитики утверждают, что из-за фальсификаций эти официальные результаты следует оценивать скептически - во многих регионах число учтённых голосов в поддержку Путина явно выше, чем реальных. Власти отрицают фальсификации.

Мероприятие также, как утверждается, посетили представители самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии. Перед посланием Путина Федеральному собранию 21 февраля в сети и СМИ распространялись слухи, что может быть инициировано включение этих территорий в состав России. Этого не произошло, однако источники "Медузы" утверждают, что российские власти по-прежнему не отказались от идеи аннексировать и эти территории, которые подавляющее большинство стран мира считают частью Грузии.