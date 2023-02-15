"Медуза" рассказала о роли Волошина и Капкова в переговорах с Украиной

Помимо бизнесмена Романа Абрамовича, в переговорном процессе России с Украиной, начавшемся после российского широкомасштабного вторжения, однако сейчас фактически замороженном, принимали участие бывший глава администрации президента России Александр Волошин и бывший депутат Госдумы и глава департамента культуры правительства Москвы Сергей Капков. Об этом со ссылкой на источники пишет "Медуза".

В публикации есть ряд новых деталях о российско-украинских переговорах, несколько раундов которых прошли в феврале и марте прошлого года в Беларуси и Турции. Так, три собеседника "Медузы", участвовавших в переговорном процессе, утверждают, что изначально у обеих делегаций была надежда, что переговоры могут остановить полномасштабную войну. При этом, как утверждает ещё один источник, российская делегация не была уполномочена самостоятельно вести диалог и приезжали на переговоры с "готовыми бумажками". "Ребята, которые приехали на переговоры (как и в принципе любые российские делегации), являются исключительно пропагандистским вагоном, а не людьми, которые имеют право самостоятельно оценивать переговорный процесс, менять позиции, вести диалог", — сказал "Медузе" один из участников переговорной группы с украинской стороны Михаил Подоляк.

В итоге официальные встречи делегаций двух стран прекратились, остались лишь неформальные контакты и частные вопросы вроде обмена пленными.

Участие Романа Абрамовича в переговорах, как пишет "Медуза", было инициативой самого бизнесмена, который, однако, заручился одобрением Владимира Путина. Знакомые Абрамовича заявили изданию, что бизнесмен вступил в переговорный процесс не для того, чтобы добиться снятия с себя санкций - о чём писали многие СМИ - но потому, что действительно надеялся помочь достижению мира. С самим Абрамовичем "Медуза" не говорила.

В переговорном процессе участвовали также люди, которых "Медуза" характеризует как давних знакомых Абрамовича. Это его бизнес-партнёр Давид Давидович, украинский кинопродюсер, реализовавший ряд проектов в России, Александр Роднянский, а также Александр Волошин и Сергей Капков. Волошин, возглавлявший администрацию президента в 1999-2003 годах, "общался с украинскими властями по телефону", в частности, как утверждают источники "Медузы", созванивался с главой украинской делегации на переговорах Давидом Арахамией. Капков, известный как бывший директор московского парка Горького и человек, ответственный за преобразования городской среды в Москве, как утверждается, подключился к переговорному процессу недавно. Он посетил Киев и Стамбул в качестве, как пишет "Медуза", "прокси" Абрамовича. Утверждается, что он выступает в качестве посредника, например, при контактах российских и украинских военных по вопросу обмена пленными. Сам Капков утверждения не комментировал.

При этом подчёркивается, что в 2023 году никаких переговоров по существу между Россией и Украиной даже в неформальном порядке не ведётся, обсуждаются лишь обмены и частные вопросы вроде так называемой зерновой сделки.