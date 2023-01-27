WSJ: роль Абрамовича как посредника в переговорах с Киевом ослабла

Почти год назад российский миллиардер Роман Абрамович предпринял попытку помочь остановить войну в Украине, спасти свою репутацию на Западе и свое состояние в 15 миллиардов долларов. Однако его попытки не увенчались успехом, и теперь его роль сводится к переговорам по обмену пленными или "зерновой сделке". Об этом пишет The Wall Street Journal в статье, посвящённой российскому олигарху.
Украинские и западные чиновники заявили изданию, что больше не ждут, что Абрамович сыграет ключевую роль посредника в диалоге между воюющими странами. Более того, его мотивы вызывают сомнения у представителей Запада, которые видят в них попытки добиться отмены санкций.
Официальные лица США заявили, что относятся к Абрамовичу все более осторожно, но пока воздерживаются от того, чтобы последовать за Великобританией, Канадой и Евросоюзом и ввести против него санкции, на чем настаивает Украина.
Киев недавно внес Абрамовича в свой санкционный список, но действие санкций приостановлено до тех пор, пока не будут возвращены военнопленные.
По словам источников газеты, Абрамович остается приемлемым посредником для президента России Владимира Путина, Украины и её союзников. Они утверждают, что с начала войны в Украине Абрамович лично встречался с Путиным и несколько раз разговаривал с ним по телефону. Бизнесмен доводит до Путина позицию Киева, а затем доносит точку зрения Кремля до украинской стороны, пишет The Wall Street Journal. В том числе он помогает с небольшими обменами пленных каждые несколько недель.
Как сказал изданию советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Абрамович "может играть роль, если есть необходимость вмешиваться в какие-то вопросы", но это не роль посредника, которую он играл в первых раундах переговорного процесса".
- После вторжения России в Украину Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против российских миллиардеров, в том числе Романа Абрамовича. Активы Абрамовича были заморожены. Он добивается снятия санкций.
- При этом Абрамович не был включен в санкционный список США. Украина попросила Белый дом не вводить против него санкции после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах, которые представители Украины и России проводили в Турции вскоре после начала войны.
- После попадания в санкционные списки Абрамович продал английский футбольный клуб "Челси" более чем за пять миллиардов долларов. Российский олигарх заявил, что вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим в Украине.
- Роман Абрамович регулярно занимал высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.