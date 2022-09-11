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"Медуза": референдумы о присоединении к РФ отложили на неопределённый срок

Избирательный участок в аннексированном Севастополе

Российские власти отложили на неопределённый срок проведение так называемых референдумов о присоединении к России подконтрольных российским военным территорий Украины. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Официально даты референдумов назначены не были, хотя подготовка к ним велась. Ещё несколько дней назад глава исполкома "Единой России" Андрей Турчак предлагал провести голосование 4 ноября – в этот день в России отмечается День народного единства. Однако несколько дней назад украинские военные начали успешное наступление в Харьковской области. По словам источников "Медузы", именно это наступление стало единственной причиной отказа от референдумов.

Голосование предполагалось провести в Луганской и Донецкой областях (Россия считает эти территории независимыми государствами – "ЛНР" и "ДНР"), а также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Только территория Луганской области при этом сейчас остаётся полностью под контролем России, в других областях речь идёт о части территории (из Харьковской области российские войска в результате украинского наступления выведены почти полностью).

Источники "Медузы" подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, были поспешно отозваны в Россию: "Поступил приказ ехать домой". В Херсонской области российские политтехнологи пока остаются. Представитель местной оккупационной администрации Кирилл Стремоусов при этом ещё несколько дней назад говорил, что референдум пройдёт позже, чем планировалось, из-за украинского наступления – оно идёт и в этой области, хотя на данный момент не столь успешно, как в Харьковской.

По информации "Медузы", в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле, однако ход военных действий заставил перенести предполагаемое голосование сначала на сентябрь, а затем на ноябрь. Утверждается, что официально о дате 4 ноября должны были объявить на следующей неделе, однако теперь "эти планы поставлены на стоп". В Кремле тему референдумов и публикацию "Медузы" пока не комментировали.

Украина и страны Запада ранее заявляли, что в любом случае не признают итоги референдумов и возможную аннексию территорий. Среди целей так называемой специальной военной операции отторжение от Украины территорий также не называлось, однако в Кремле не раз говорили, что судьбу украинских территорий, оккупированных Россией, должны "решать жители".

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