Российские войска покидают север Харьковской области

Российские войска покидают приграничные районы Харьковской области, об этом в воскресенье сообщают телеграм-каналы, ссылаясь на военных и местных жителей.

Войска оставили город Волчанск, опубликовано видео, на котором российский флаг, ранее, как утверждается, висевший на здание местной администрации, помещён в урну.

Опубликовано также фото с украинским флагом в приграничном посёлке Казачья Лопань.

На карте, показанной во время воскресного брифинга Минобороны России, видно, что приграничные районы уже показаны как подконтрольные Украине. Официально об их оставлении не объявлялось.

Эти районы оставлены почти без боя - после наступления украинских войск к юго-востоку от Харькова, в результате которых российские войска были выбиты из Балаклеи, Изюма и Купянска.

Фронт теперь проходит по российско-украинской границе и по реке Оскол. Небольшой участок территории Харьковской области к востоку от этой реки остаётся под российским контролем. От Харькова фронт отодвинут.