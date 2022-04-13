"Медуза": РКН отчитывался в ФСБ и МВД о "протестных настроениях"

Управления Роскомнадзора в регионах с 2020 года занимаются мониторингом социальных сетей и СМИ для того, чтобы создавать отчеты о "протестных настроениях", которые затем направлялись в МВД, ФСБ, Нацгвардию, региональные администрации и в администрацию президента России. Это выяснили издания "Медуза" и The Intercept.
Об отчетах стало известно благодаря утечки информации из управления Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Данные выложены на сайте ddosecrets.com. Отчеты создавали в системе "Кабинет оперативного взаимодействия" (КОВ), которую официально упоминал в своих документах Роскомнадзор и администрация Югры.
Отчеты подавались ежедневно и ежемесячно и делились на несколько видов:
- "факты дестабилизации российского общества"
- "протестные настроения"
- "межнациональных отношениях"
- "информационное пространство"
В частности, в отчетах о "дестабилизации", например, за март 2022 года, указывались посты и публикации по нескольким темам: "критика власти", "антимилитаризм", "деятельность несистемной оппозиции", "искажение истории", "сексуальные и иные "свободы" и "легализация легких наркотиков".
В конце отчетов ведомство приводило статистику об источниках публикаций, попавших в отчет, – это региональные СМИ, крупные паблики в соцсетях, страницы политиков и их аудитории. "Медуза" предполагает, что Роскомнадзор с его отчетами мог быть инициатором массовой блокировки СМИ с начала военного вторжения России в Украину.
- С 24 февраля в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу. Также Роскомнадзор заблокировал социальные сети Facebook, Twitter и Instagram. А суд признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил ее в России.
- Всего с начала российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов, подсчитал проект "Роскомсвобода".
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