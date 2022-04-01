С начала войны Роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов

С начала российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов, подсчитал проект "Роскомсвобода".

Более тысячи ресурсов попали под блокировку в связи с тем, что на них была опубликована информация о так называемой "специальной операции" России на территории Украины. Ранее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". В большинстве случаев инициатором блокировки была Генеральная прокуратура России.

Значительное количество сайтов было заблокировано по решению ведомства, принятому 24 февраля – в день начала российского вторжения в Украину. Помимо СМИ и социальных сетей под блокировку попали онлайн-кинотеатры, а также сайты с пиратским контентом.