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С начала войны Роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов

С начала российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов, подсчитал проект "Роскомсвобода".

Более тысячи ресурсов попали под блокировку в связи с тем, что на них была опубликована информация о так называемой "специальной операции" России на территории Украины. Ранее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". В большинстве случаев инициатором блокировки была Генеральная прокуратура России.

Значительное количество сайтов было заблокировано по решению ведомства, принятому 24 февраля – в день начала российского вторжения в Украину. Помимо СМИ и социальных сетей под блокировку попали онлайн-кинотеатры, а также сайты с пиратским контентом.

  • С 24 февраля в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу.
  • Также Роскомнадзор заблокировал социальные сети Facebook, Twitter и Instagram. А суд признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил ее в России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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