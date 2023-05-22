Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Медуза": соратник Кириенко работает над аналогом "научного коммунизма"

Здание РАНХиГС

Кремль поставил задачу перед Андреем Полосиным, новым проректором РАНХиГС, приближённым замглавы администрации президента Сергея Кириенко, разработать новый идеологический курс для вузов, который стал бы своего рода аналогом "научного коммунизма", в обязательном порядке изучавшегося в советские времена. Об этом пишет "Медуза" в статье, посвящённой личности Полосина. По выражению одного из источников "Медузы", задача, поставленная перед Полосиным, — "спасти потерянное поколение" молодых россиян, критически настроенных по отношению к Кремлю.

Предмет, курс по которому разрабатывает Полосин, называется "Основы российской государственности". Как пишет "Медуза". российские власти придумали его после начала полномасштабной войны с Украиной.

Полосин по образованию психолог, был сертифицированным тренером по так называемому нейролингвистическому программированию, работал политтехнологом, в том числе участвовал в кампании "Союза правых сил" в 1999 году (список этого блока возглавлял Кириенко). В 2000-е годы он сам работал в администрации президента в качестве советника управления внутренней политики. С 2013 года работал в "Росатоме", который тогда возглавлял Кириенко. Он, в частности, курировал проекты корпорации в сфере культуры и образования. Помимо прочего, Полосин проводил в закрытых "атомных" городах так называемые форсайт-сессии, на которые приглашались сторонники конспирологических теорий, вроде фантаста Сергея Переслегина.

Как утверждают источники "Медузы", в последние месяцы Полосин неожиданно стал одним из главных идеологов Кремля. Утверждается, что цель вузовского курса "Основы российской государственности", который он разрабатывает, должен изменить сознание студентов, с которыми работа у Кремля всегда получалось плохо". По словам одного из собеседников, интеллигенция в России всегда занимала антигосударственную позицию, а теперь пришло время воспитать "патриотическую интеллигенцию". "А где ее рожают? В вузах. Значит, работу в них надо организовать так, чтобы на выходе получили патриотически настроенную интеллигенцию, у которой кумир не Илон Маск, а Ломоносов". При этом главной аудиторией нового проекта должны стать студенты технических, а не гуманитарных, специальностей.

Курс, как пишет "Медуза", будет состоять из пяти блоков. Ключевым идеологическим элементом курса станет его третий блок — "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации". В его рамках студентам будут рассказывать о так называемом пентабазисе российской цивилизации (эту теорию разработали в том числе Полосин и чиновник администрации президента Александр Харичев), который отличает её от цивилизации Запада. Утверждается, что эта концепция по душе самому Владимиру Путину и членам Совета безопасности, а её наукообразие привлекает технократов, в отличие, например, от радикальных идеологических концепций Александра Дугина.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG