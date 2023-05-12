Когда введут государственную идеологию?

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкина: на Петербургском юридическом форуме предложил вернуться к формуле времен Николая I: Православие – религиозная основа России. Самодержавие – форма правления, а народность смысл существования веры и власти.

Как важные фигуры режима хотят оформить в духе самодержавия нынешнюю систему власти Путина? В эфире политолог Александр Морозов и доктор юридических наук, профессор Елена Лукьянова.

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. 18+ *Михаил Соколов не согласен с этим статусом

Видеоверсия программы