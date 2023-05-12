Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Когда введут государственную идеологию?

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкина: на Петербургском юридическом форуме предложил вернуться к формуле времен Николая I: Православие – религиозная основа России. Самодержавие – форма правления, а народность смысл существования веры и власти.

Как важные фигуры режима хотят оформить в духе самодержавия нынешнюю систему власти Путина? В эфире политолог Александр Морозов и доктор юридических наук, профессор Елена Лукьянова.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG